Klokkenluider smeergeldaffaire SBM Offshore opgepakt in Kroatië

De man die jaren geleden onthullende documenten over de smeergeldaffaire bij SBM Offshore aan het licht bracht, Jonathan Taylor, is opgepakt op het vliegveld van de Kroatische stad Dubrovnik. De Brit is gearresteerd in verband met een strafzaak die sinds 2014 in Monaco tegen hem loopt, bevestigt zijn Nederlandse advocaat Otto Volgenant aan NRC. SBM Offshore deed aangifte tegen hem vanwege afpersing.

Taylor is woedend over zijn arrestatie, laat hij via zijn advocaat weten aan NRC: „Dit is duidelijk een politieke vervolging van de autoriteiten in Monaco, die er voor hebben gekozen niks te doen tegen de crimineel in hun deuropening, SBM. Ze hebben geen enkele huidige of voormalige medewerker aangeklaagd.”

De voormalige klokkenluider kwam aan in Kroatië voor een vakantie met zijn vrouw en werd donderdag bij het uitstappen uit het vliegtuig aangehouden. Hij is deze vrijdag voorgeleid aan de rechter en die heeft bepaald dat hij voorlopig dertig dagen vastzit in afwachting op het papierwerk uit Monaco voor de uitlevering. Taylor gaat maandag een verzoek indienen om vrijlating op borgtocht, zegt zijn advocaat.

Slepend juridisch proces

SBM Offshore ligt al jaren in de clinch met Taylor en ziet hem als een afperser en niet als klokkenluider. Taylor werkte op de juridische afdeling van SBM in Monaco, toen daar een groot corruptieschandaal aan het licht kwam. De bouwer van drijvende olieplatforms betaalde onder meer in Brazilië smeergeld om contracten binnen te halen en heeft daarvoor honderden miljoenen euro’s aan boetes moeten betalen. Ook in Nederland heeft SBM 240 miljoen euro boete betaald.

Taylor maakte deel uit van het team dat onderzoek deed naar de zaak, maar kwam erachter dat compliance officer Sietze Hepkema, die het onderzoek leidde, en de top van het bedrijf belangrijke informatie achter hielden. Volgens Taylor wilden ze de affaire in de doofpot stoppen. Hij ging in de zomer van 2012 weg met een vertrekregeling van ruim twee ton, maar kwam later terug om meer geld te eisen omdat hij niet meer aan het werk kwam. SBM betaalde niet en verweet hem chantage. Later publiceerde Taylor op internet belangrijke documenten over het fraudeonderzoek.

Taylor is momenteel in twee rechtszaken betrokken: de strafzaak in Monaco waarvoor hij nu is opgepakt en een civiele procedure tegen SBM in Nederland waarin Taylor zijn naam gezuiverd wil zien. Volgens advocaat Volgenant, die hem bijstaat in de Nederlandse zaak, zit hij nu in de cel voor iets waarvoor al jaren geleden aangifte is gedaan en mag dat niet zo lang duren. SBM Offshore deed in 2014 aangifte tegen Taylor in Monaco vanwege afpersing en er liep ook een internationaal opsporingsbevel tegen hem.