KLM schrapt tot 5.000 banen vanwege coronacrisis

KLM schrapt 4.500 tot 5.000 banen als gevolg van de coronacrisis. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij vrijdagochtend bekendgemaakt. KLM houdt er rekening mee dat in 2020 en 2021 een vijfde minder vluchten uitgevoerd worden dan verwacht. Mocht dat aantal lager uitkomen, kunnen er meer ontslagen vallen, aldus de maatschappij. Eerder deze week meldde KLM het afgelopen kwartaal dieprode cijfers geschreven te hebben vanwege deze „crisis van ongekende omvang”.

Het huidige personeelsbestand van 33.000 voltijdsbanen moet „in de loop van 2021” teruggebracht worden. Met eerder genomen maatregelen wist KLM het personeelsbestand al te verkleinen. Zo worden 1.500 tijdelijke contracten niet vernieuwd, maken 2.000 werknemers gebruik van de Vrijwillige Vertrekregeling en gaan zo’n 500 medewerkers weg door „natuurlijk verloop”, zoals pensionering.

KLM laat nu weten voor ongeveer 1.500 extra banen „alternatieve oplossingen” te moeten vinden. Bij grondwerkzaamheden gaan ongeveer 500 banen verloren, 300 bij cabinepersoneel en ongeveer 400 bij dochterondernemingen en gedeelde functies bij Air France-KLM.

Rode cijfers

Volgens vakbond CNV is nader overleg nodig over de ontslagen bij de vliegtuigmaatschappij. „Corona veroorzaakt bij KLM de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”, aldus bestuurder Michiel Wallaard. Toch zijn de huidige plannen volgens hem niet rechtvaardig. Met name alleenstaande parttimers of partners die beiden bij KLM werken, moeten worden ontzien, aldus CNV.

KLM leed tussen april en juni dit jaar 493 miljoen euro verlies. De gehele omzet van het moederconcern Air France-KLM bedroeg 1,2 miljard euro, flink minder dan de omzet van 7 miljard een jaar eerder.

Door de coronapandemie ging het overgrote deel van de wereldwijde vluchten vanaf februari niet door. Ook in het tweede kwartaal van het jaar voerde KLM slechts 15 procent van de vluchten uit en vervoerde daarmee een half miljoen passagiers, in plaats van de gebruikelijke 9 miljoen reizigers. In het tweede kwartaal van vorig jaar maakte KLM nog 223 miljoen euro winst.

Staatssteun

KLM stelt dat de staatssteun van de Nederlandse overheid, zo’n 3,4 miljard euro in de vorm van leningen en garanties op leningen, KLM in staat stelt de crisis te overleven. De ontslagen zouden alsnog nodig zijn om „het voortbestaan van KLM op de langere termijn te waarborgen”.

In maart verklaarde KLM al 2.000 banen te schrappen. In die periode was de schade voor luchtvaartmaatschappij, in vergelijking met afgelopen kwartaal, „relatief beperkt” met een verlies van 275 miljoen euro.

