Kleedkamerpraat

Ingrid Poker rondde haar opleiding tot turntrainster af met de scriptie: De machtspositie van een trainer. Ze beschreef daarin onder meer een meisje dat huilend in de gordel bungelde waarin ze gedwongen werd salto’s te oefenen. Van de KNGB, tegenwoordig KNGU, kreeg Poker voor haar scriptie de Sommer prijs, voorzitter Frans Koffrie overhandigde haar de 1.500 gulden en beloofde „iets te gaan doen” met wat haar scriptie had blootgelegd. Dit was in 1994.

In 1992 had turnster Stasja Köhler, 13 jaar oud, al geklaagd over trainer Gerrit Beltman. In 2013 publiceerde ze met Simone Heitinga het boek De onvrije oefening. Daarin vertelt Stasja hoe ze gewapend met haar knuffelaap voor het eerst een week van huis gaat voor een trainingsstage in Nijmegen. Voor het eerst ziet ze Beltman in actie. Een meisje heeft zoveel blaren op haar handen dat de legger van de brug onder het bloed zit. Als ze de blaren aan Beltman wil tonen, zegt hij: „Ik hoef je blaren niet te zien.” Als het meisje bij de magnesiumbak staat schreeuwt hij: „Jammer hè, dat je nu niet naar je moeder kan?”

Simone vertelt hoe Gerrit de meisjes aan gort schreeuwt in de hal, maar helemaal als hij ze apart neemt in de kleedkamer. Wanneer haar zus Vanessa na zo’n kleedkamersessie terugkomt, heeft ze geregeld een handafdruk op haar lichaam. Stasja werd in de kleedkamer aan haar haren opgetild en in haar gezicht gespuugd.

In 2011 publiceerden vier turnsters hun traumatische ervaringen met trainer Frank Louter. Hij ontkende en bleef aan. In 2014 werd de biografie van Verona van de Leur gepubliceerd, zij beschrijft handelingen, ook van seksuele aard, „waarvoor je in de normale maatschappij flink wat jaren in de cel zou worden geflikkerd.” Joy Goedkoop zegt door huidig TeamNL-trainer Vincent Wevers mishandeld te zijn. De lijst is te lang voor deze column.

Vorige week kondigde de KNGU eindelijk aan de misstanden te gaan onderzoeken, drie dagen later had Gerrit Beltman zijn broek verschoond en bekende hij in Noordhollands Dagblad dat hij schuldig was aan grensoverschrijdend gedrag, maar dat hij niet de enige was en sommige van die traumatrainers nog actief waren.

Het topsportprogramma werd meteen stilgelegd. Vrouwen roepen al dertig jaar dat ze kapot worden gemaakt in die hallen en er gebeurt niks, een kerel doet een waardeloos getimede, halfbakken bekentenis en de turntop komt met piepende wielen tot stilstand. Verder zijn man en vrouw in onze samenleving gelijkwaardig.

Hoewel ijzersterk in de materie, heeft het turnen geen patent op het uitbuiten van meisjes. Over Jeffrey Epstein, magnaat in het misbruik der minderjarigen, zei de leider van de vrije wereld: „Geweldige gozer... ze zeggen dat hij net als ik van mooie vrouwen houdt, en veel van hen aan de jonge kant”.

Onze eigen Trump, Thierry Baudet, eert verkrachtingsgoeroe Julian Blanc, die vertelde mannen dat ze vrouwen moesten kleineren als ze er seks mee wilden. Net als Trump doet Baudet de boudste uitspraken in die context af als kleedkamerpraat. Nu weten we eindelijk over welke kleedkamer dat gaat: die van de turnzaal.

Carolina Trujillo is schrijfster.