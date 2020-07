Hongkongse democraten uitgesloten van verkiezingen

Zeker twaalf activisten voor meer democratie in Hongkong, onder wie de bekende Joshua Wong, mogen niet meedoen aan de verkiezingen voor het lokale parlement, de Wetgevende Raad, in september. Dit hebben de autoriteiten in Hongkong donderdag bekendgemaakt.

Het gaat om activisten en leden van de prodemocratische Civic Party. De lezing van de autoriteiten luidt dat de twaalf zich niet aan de Hongkongse grondwet hebben gehouden. Daardoor zouden ze niet geschikt zijn voor het ambt van volksvertegenwoordiger. „Er is geen sprake van enige politieke censuur of beperking van de vrijheid van meningsuiting of het afnemen van het recht om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen, zoals sommigen hebben aangenomen”, stelden de autoriteiten in een schriftelijke verklaring, al leek dit alles volgens de meeste onafhankelijke analisten nu juist wel aan de orde.

Wong zelf, die in 2014 als tiener al een leidende rol speelde bij protestentegen bemoeienis van Beijing met Hongkong, stelt dat hij is uitgesloten omdat hij recentelijk kritiek heeft geuit op een nieuwe, omstreden veiligheidswet die door Beijing in Hongkong is ingevoerd. Wong: „Het is duidelijk dat Beijing de wensen van de Hongkongers aan zijn laars lapt en het allerlaatste stukje autonomie van de regio met voeten treedt.” Wong was een van de kandidaten die bij voorverkiezingen die door democratische activisten waren georganiseerd, veel stemmen wisten te verwerven. Bij soortgelijke verkiezingen in 2016 werden Wong en enkele medestanders overigens ook al buitengesloten door de autoriteiten.

Nieuwe tegenslag

Het besluit is niettemin een nieuwe tegenslag voor het democratische kamp in Hongkong, dat juist had gehoopt in september grote winst te behalen in de Wetgevende Raad, die functioneert als een soort parlement. Het prodemocratisch parlementslid Dennis Kwok meent dat de kandidaatstelling van de twaalf is afgewezen op politieke gronden. Hij beschuldigt Beijing van onderdrukking en het inperken van de autonomie van de staat. Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, hekelde de uitsluiting van de aspirant-volksvertegenwoordigers.

In 1997 werd Hongkong na Brits bewind omgedoopt tot speciale bestuurlijke regio. Bij de overdracht van het Verenigd Koninkrijk aan China werd een grote mate van zelfstandigheid beloofd, maar China probeert zijn greep op Hongkong te verstevigen. De nieuwe veiligheidswet wordt ook als poging daartoe gezien. Dit leidde tot kritiek van veel Hongkongers die uitmondde in langdurige massale protesten.

Desondanks werd de veiligheidswet, die het streven naar afscheiding van China strafbaar stelt, ingevoerd. Donderdag werden vier studenten gearresteerd op verdenking van het overtreden van de wet. Zij zouden online hebben gezegd er alles aan te zullen doen Hongkong onafhankelijk te maken. Onder hen bevindt zich voormalig protestleider Tony Chung, melden onafhankelijke lokale media. De wet werd al eerder gebruikt om betogers op te pakken, maar het is voor het eerst dat deze werd ingezet ter vergoelijking van een politieactie.