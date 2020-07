Historisch verlies voor Air France-KLM

Dát luchtvaartmaatschappij KLM, een van de grootste werkgevers van Nederland, een grote klap had ondervonden van de coronacrisis, was wel duidelijk. Maar hoe groot precies, dat werd donderdag nabeurs bekend: KLM leed in het tweede kwartaal een historisch verlies, van 493 miljoen euro.

Vanwege de wereldwijde reisrestricties ging het overgrote deel van de vluchten in de maanden april, mei en juni niet door. In de eerste drie maanden van dit jaar, toen het vliegverkeer aanvankelijk nog nagenoeg normaal verliep, was de schade nog relatief beperkt. Toen ging het om een verlies van 275 miljoen euro.

KLM en zustermaatschappij Air France vervoerden in april, mei en juni slechts een fractie van het aantal passagiers dat ze vorig jaar vervoerden. Bij KLM was dat 5 procent, bij Air France 4,8 procent. Budgetmaatschappij Transavia, onderdeel van de groep, vervoerde slechts 1,8 procent van het aantal passagiers van vorig jaar.

De omzet van KLM, dat vorig jaar zijn honderdjarige jubileum vierde, daalde in het tweede kwartaal met meer dan driekwart. De Franse zustermaatschappij Air France verging het nog slechter, met een omzetdaling van bijna 87 procent. De omzet van Air France-KLM als geheel liep terug tot 1,2 miljard euro. Een jaar eerder draaide het concern nog een omzet van 7 miljard euro.

Totaal verlies: 2,6 miljard

Het vrijwel stilleggen van het wereldwijde vliegverkeer resulteerde in een nettoverlies van 2,6 miljard euro voor de groep als geheel. De pijn van de pandemie werd verergerd door extra afschrijvingen die moesten worden genomen voor het vervroegd uit de vaart nemen van de Boeing 747 door KLM en de Airbus A380 en A340 door Air France. Verdere beslissingen over het inkrimpen van de vloot zijn nog niet genomen, meldde het bedrijf.

Volgens topman Ben Smith van Air France-KLM tonen de dramatische resultaten in het tweede kwartaal de „ongeëvenaarde invloed van de coronacrisis” op de mondiale luchtvaart. De 14 miljard euro aan Franse en Nederlandse overheidssteun en extra kredieten helpen het bedrijf „de crisis te doorstaan” en stellen het in staat „het werk geleidelijk weer op te pakken”.

Volksgezondheid

Maar onzekerheid op het gebied van de volksgezondheid, het wel of niet opengaan van grenzen en de algehele economische situatie „blijft sterk”, waarschuwde de van oorsprong Canadese Smith, sinds 2018 topman van Air France-KLM.

De komende maanden verwacht het internationale luchtvaartbedrijf een lichte verbetering - zij het dus met een flinke slag om de arm vanwege de onvoorspelbaarheid. Het vliegverkeer komt langzaam weer op gang, waardoor in het derde kwartaal de bezetting zou moeten oplopen. Air France-KLM verwacht iets minder dan de helft van het aantal passagiers te vervoeren in vergelijking met de zomermaanden van vorig jaar. Wel verwacht het concern nog flinke verliezen te lijden.

Air France maakte al bekend 7.600 banen te willen schrappen. KLM komt volgens verschillende media vrijdag met een officieel aantal. Het zou gaan om circa drie- tot vierduizend banen, inclusief mensen die gebruikmaken van de vrijwillige vertrekregeling.

