Het is officieel: bijna heel Europa verkeert in een recessie

Ongekende krimpcijfers van meer dan 10 procent toonden vrijdag hoe hard de corona-pandemie in Europa heeft huisgehouden. Frankrijk noteerde in het tweede kwartaal bijna 14 procent minder economische activiteit, terwijl het zwaarst getroffen Spanje de economie met 18,5 procent zag teruglopen. „Alle economische groei die in het afgelopen decennium is gerealiseerd, hebben we in vijf maanden zien verdwijnen”, zei een econoom van adviesbureau ADM tegen persbureau AP.

De hele economie van de Europese Unie kromp in de periode van april tot en met juni met bijna 12 procent, maakte statistiekbureau Eurostat vrijdag bekend. Daarbij gaat het om vergelijkingen met het eerste kwartaal van dit jaar. Ook de krimpcijfers van Italië en België, beide ruim 12 procent, zijn fors. De Nederlandse cijfers, die wel zijn opgenomen in de Europese cijfers, worden over twee weken gepubliceerd. Woensdag bleek al dat de Amerikaanse economie met 9,5 procent is gekrompen en meldde Duitsland een krimp van ruim 10 procent.

De voorlopige cijfers van Eurostat maken duidelijk dat bijna heel Europa nu in een recessie (twee opeenvolgende kwartalen met economische krimp) verkeert. Van de tien landen waarvan de krimpcijfers vrijdag bekend werden, liet alleen Litouwen in de eerste drie maanden nog groei zien vergeleken met 2019. Landen als Frankrijk, Italië en Spanje bevinden zich al wel in een recessie. Voor Duitsland was dat na het eerste kwartaal al het geval.

Lees ook: De vijf fases van een economische crisis

Vrije val

De vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar valt nog slechter uit. Voor de hele Europese Unie gaat het dan om een krimp van 14,4 procent, terwijl Spanje met ruim 22 procent de grootste krimp noteert.

De vrije val van de Europese economie was voor Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, aanleiding om te verzekeren dat de ECB haar steunbeleid van massale aankopen van obligaties volhoudt. „We moeten ons vangnet tot zeker juni volgend jaar in stand houden”, verklaarde ze tegenover een lokale Franse krant. Eerder deze maand had ze al aangegeven dat het opkoopprogramma, goed voor 20 miljard euro per maand, zal blijven lopen, „zolang het nodig is”.

In Frankrijk was er nog ruimte voor enige opluchting. Ten opzichte van een kwartaal eerder kromp de economie met 13,8 procent, terwijl de verwachtingen somberder waren. Voorlopige cijfers van het statistische bureau INSEE gingen eerder in juli uit van 17 procent, terwijl persbureau Reuters na een enquête onder economen uitkwam op 15 procent. Vooral in de weken na het verzachten van de lockdown trok de economie aan, maar het is wel de grootste krimp in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.

Een tweede coronagolf kan het kwetsbare herstel laten ontsporen

Met name de consumentenbestedingen stegen weer in juni. „De beste manier om uit deze situatie te komen is dat Fransen geld uitgeven”, zei minister Bruno Le Maire (Financiën). Hij herhaalde direct zijn voornemen om de belastingen niet te verhogen. Net als in Nederland is dankzij steunmaatregelen van de overheid de werkloosheid nog niet geëxplodeerd.

De Parijse subsidies en de bestedingen van consumenten moeten ervoor zorgen dat de huidige verwachtingen – een krimp van 11 procent voor heel 2020 – niet worden bewaarheid. „We gaan ervoor vechten dat we het beter doen dan die 11 procent”, zei Le Maire in een televisie-interview. Zorgelijk is wel dat het consumentenvertrouwen in juli weer een dip liet zien, vooral als gevolg van angst voor een tweede coronagolf.

Grote verschillen

Volgens Rosie Colthorpe van economisch onderzoeksbureau Oxford Economics zal het derde kwartaal in veel Europese landen een hoge economische groei laten zien, „maar zeker niet voldoende om de schade te herstellen”. Tegenover Reuters zei ze een geleidelijk herstel te verwachten, met grote verschillen tussen de Europese landen. Maar het oplaaien van het virus „kan het herstel weer laten ontsporen”.

De Spaanse regering verwacht dit jaar uit te komen op een krimp van ruim 9 procent. In de eerste twee kwartalen liep de economie met 5,2 en 18,5 procent terug. Economen betwijfelen of het herstel in de tweede helft van het jaar voldoende is om de prognose van Madrid waar te maken. Onder meer de Spaanse toeristische sector, goed voor ruim 12 procent van de economische bedrijvigheid, krijgt nog steeds klappen door nieuwe coronamaatregelen.

Ook in Portugal komen de klappen hard aan, met een krimp van ruim 14 procent. De centrale bank verwacht voor 2020 een krimp van 9,5 procent, terwijl de regering met een kleine 7 procent optimistischer is.