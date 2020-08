De combinatie van droog weer en hoge temperaturen zorgt voor een groot brandgevaar in Zuid-Europa. Vooral in Spanje, Italië en Griekenland is het al geruime tijd erg droog en is het risico op bosbranden extreem groot. In Cualedro, een Spaanse stad in Galicië, brak woensdag een grote bosbrand uit, de grootste van de zomer tot nu toe. Vrijdag woedde de brand nog steeds, maar was het gevaar voor bewoners in het gebied geweken. Zeker 1.700 hectare bos en gewassen is verwoest.

Foto BRais Lorenzo/EPA