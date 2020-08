Britse regisseur Alan Parker overleden

De filmregisseur Alan Parker is op 76-jarige overleden. De Brit was al lange tijd ziek. Parker is vooral bekend van de films Midnight Express, Evita en Bugsy Malone en wordt gezien als een van de meest invloedrijke naoorlogse Britse regisseurs.

De in 1944 geboren Londenaar begon als tekstschrijver, maar stapte al snel over naar de filmwereld. De eerste films die Parker regisseerde waren korte commercials. Met zijn debuutfilm The Evacuees sleepte hij zijn eerste BAFTA, de grootste Britse filmprijs, in de wacht. Een jaar later, in 1976, verscheen de gangsterkomedie Bugsy Malone, waarmee Parker zijn naam vestigde bij het grote publiek.

Met name met de filmmusical Evita, over de beroemde vrouw van de Argentijnse president Juan Perón, had Parker succes. Ook de films Midnight Express en Mississippi Burning waren successen en met beide films werden verschillende Oscars in de wacht gesleept. De regisseur zou in zijn loopbaan in totaal negentien BAFTAs, tien Oscars en tien Golden Globes winnen. Verder werkte Parker ook samen met de band Pink Floyd voor de filmregistratie van het album The Wall.

De filmwereld heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van de 76-jarige Parker. Andrew Lloyd Webber, die de muziek componeerde voor Evita, noemt Parker “een van de weinigen die musicals op het scherm écht begreep”. Acteur Antonio Banderas schrijft dat “een groot regisseur ons heeft verlaten”.

OfficialALW Andrew Lloyd Webber Very sad to hear the news of Alan Parker’s death. My friend and collaborator on the Evita movie and one of the few directors to truly understand musicals on screen. - ALW 31 juli 2020 @ 16:33 Volgen