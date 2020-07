Basic-Fit ziet snel herstel na ‘zwaarste halfjaar in sector’

Het was volgens Basic-Fit-topman René Moos „het zwaarste halfjaar in de geschiedenis van de sector”. Waar veel activiteiten inmiddels door de uitbraak van Covid-19 zijn gedigitaliseerd, blijven er bezigheden die mensen niet op hun computer kunnen doen, zoals fitnessen. De grootste sportschoolketen van Nederland ontkwam afgelopen periode dan ook niet aan een fors verlies, zo bleek vrijdag bij presentatie van de halfjaarcijfers.

Basic-Fit, actief in vijf landen, was begin maart gedwongen zijn vestigingen te sluiten. Aanvankelijk bleef de betalingsplicht voor leden doorlopen, maar na kritiek hierop werd ook die verplichting voor een groot deel van de abonnementhouders opgeschort. Daardoor kwam er minder geld binnen en liepen de inkomsten terug tot 182,5 miljoen euro – bijna 60 miljoen euro minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Doordat vaste kosten als die van personeel en fitnessapparatuur wel doorliepen, resteerde afgelopen halfjaar onder de streep een verlies van 51 miljoen euro. Uit de NOW-regeling ontving de fitnessketen ruim 37.000 euro overheidssteun. Vorig jaar boekte het bedrijf over de eerste helft van het jaar een bescheiden winst van 0,8 miljoen euro.

In het buitenland profiteerde Basic-Fit in de loop van het tweede kwartaal van de behoefte aan beweging van mensen die al een tijd thuiszaten. In juni steeg het aantal nieuwe leden flink sneller dan in dezelfde maand een jaar eerder. De Nederlandse vestigingen mochten vanaf 1 juli weer hun deuren openen. Inmiddels zijn de sportclubs in de Vlaamse provincie Antwerpen weer voor een maand gesloten.

Tijdens de lockdown zegde 9 procent van de leden het lidmaatschap op, wat topman Moos een „bemoedigende ontwikkkeling” noemde. „Het aantal bezoeken benadert momenteel met 2,2 miljoen per week een niveau van vóór [de uitbraak van] Covid-19. Op dit moment verwachten we dat het ledenaantal zich in september weer volledig heeft hersteld.”

Wel moest Basic-Fit afgelopen periode extra lenen om voldoende geld in kas te hebben om doorlopende kosten te betalen. Via de GO-C-regeling van de Nederlandse overheid kon de keten 60 miljoen euro extra lenen. Daarvan is inmiddels de helft opgenomen. Dat bedrag moet binnen drie jaar worden terugbetaald. Via een lopende kredietlijn bij twee banken werd nog eens 40 miljoen euro extra opgenomen. Met verhuurders en leveranciers heeft Basic-Fit afspraken gemaakt over kostenverlagingen.

Het beursgenoteerde Basic-Fit gaf vorige maand extra aandelen uit, waarmee het nog eens 133 miljoen euro ophaalde. Met dit geld wil de fitnessketen de komende tijd blijven groeien. Het aantal nieuw geopende clubs lag in het eerste halfjaar van 2020 iets lager dan in de eerste zes maanden van 2019.

Het bedrijf gaat er nu vanuit voor het einde van het jaar nog 53 nieuwe vestigingen te openen. Daarmee moet het aantal sportscholen in 2022 uitkomen op 1.250. Dat doel stelde topman Moos ook al voordat de coronacrisis uitbrak.

Aandeelhouders reageerden vrijdag positief; het aandeel Basic-Fit won ruim 8 procent.