Apple is weer meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld

Apple is de Saoedische oliereus Aramco voorbijgestreefd als meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld, meldt financieel persbureau Bloomberg. Sinds de beursgang van Aramco in december 2019 was Apple de leidende positie kwijt, maar na de recordcijfers die het Amerikaanse techbedrijf donderdagavond publiceerde won het aandeel ruim zeven procent en steeg de beurswaarde naar 1.765 miljard dollar (1.494 miljard euro).

Lees ook: Groepsverhoor per video helpt Big Tech

In augustus 2018 bereikte Apple als eerste bedrijf de historische mijlpaal van 1.000 miljard dollar aan beurswaarde. Sindsdien doorbraken ook Amazon, Microsoft, Alphabet (het moederbedrijf van Google) en Aramco die grens. Saudi Aramco is zelfs kortstondig meer waard geweest dan 2.000 miljard dollar.

Maar door de sterk verminderde vraag naar olie tijdens de coronacrisis en de prijzenoorlog die woedt op de oliemarkt is het aandeel Aramco de laatste maanden in waarde gedaald, terwijl Apple juist een uitstekend jaar kent. De beurskoers van de iphonemaker is in 2020 al met bijna 40 procent gestegen.

Apple-topman Tim Cook moest zich eerder deze week nog samen met de topmannen van Amazon, Google en Facebook verantwoorden voor het Amerikaanse Congres over machtsmisbruik en monopolievorming.