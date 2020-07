‘Zware kost moet je in kleine porties serveren’

Op een zonnig terras op de Grote Markt in ‘zijn’ Zwolle neemt Sticks plaats op zijn praatstoel. Om de hoek ligt Museum De Fundatie, waar hij een audiovisuele installatie presenteerde. Van de muziek die er werd afgespeeld is geen cd, vinyl of streamingversie beschikbaar. „Dat gelimiteerde karakter trok me wel. Gelukkig heb ik een achterban die veel volgt wat ik doe, dus werd het een goedbezochte expositie. Ik heb alleen maar positieve reacties gekregen. Van bezoekers en vanuit de kunstwereld, dus wie weet kan ik daarin nog vervolgstappen gaan zetten.”

In de muziek die de installatie Onrust herbergde, besprak hij openlijk de zorgen in zijn hoofd. De 38-jarige rapper moest dealen met de chaos in de wereld en met persoonlijke turbulentie. Bijvoorbeeld met het feit dat zijn twee dochters allebei in hun eerste levensjaar al voor hun leven moesten vechten. „Daardoor heb ik nooit van het onbevangen kersverse ouderschap kunnen genieten. Dat vormt je als vader. Gelukkig hebben we ons als gezin kunnen herpakken en is alles goedgekomen. Die rust hoor je terug in mijn nieuwste muziek.”

Rapper Sticks. Tessa Posthuma De Boer

Die nieuwe muziek, binnenkort gebundeld onder de titel Stickmatic, kent ook geen reguliere albumrelease. Sticks: „Ik wilde wel weer de conversatie aangaan op Spotify, maar als ik het als één geheel zou presenteren, zouden mensen makkelijk de singles als hoogtepunten kunnen zien en de albumtracks snel kunnen vergeten.” Hij zette vanaf 9 april bijna wekelijks een nummer online om dat probleem te tacklen: „Zo werd die coronatijd ook nog een beetje leuk. Mensen hadden wekelijks iets om naar uit te kijken en tijd om met elkaar de onderwerpen te bespreken die ik opgooide. Ik wilde dat elke track individueel aandacht en minimaal een week incubatietijd kreeg.”

Rust

Die onderwerpen zijn over het algemeen heel relaxt. „De rust is terug in mijn hoofd, dus ik kan weer gewoon flex rappen. En dan erbij, Onrust bestond ook maar uit zeven nummers. Zware kost moet je in kleine porties serveren, dan blijft het te behappen. Ook voor mezelf; ik wil niet iemand zeventien tracks lang problemen horen bespreken.” Op Stickmatic hoor je de Zwolse rapper ontspannen rappen over alledaagse dingen als zijn liefde voor auto’s, rondrijden door zijn oude wijk Holtenbroek en rustig op de bank zitten met zijn dochter om naar kinderprogramma’s te kijken.

Tussen die luchtigheid door levert hij kritiek op de maatschappij en zichzelf. Zo borduurt hij met het nummer ‘Babies’, met Rico voort op hun eerdere Opgezwolle-track ‘Gekkenhuis’ uit 2006. In razend tempo beschrijven ze allerlei verleidingen waaraan de mens al vanaf jonge leeftijd aan wordt blootgesteld. „Wees welkom midden in de gekte”, luidt het refrein.

Het was diezelfde Rico die hem de titel van de plaat toewierp. „Hij belde me halverwege de reeks op om te zeggen dat ik mijn eigen ‘Stickmatic’ aan het uitbrengen was, met een knipoog naar de gouden standaard die Nas’ klassieke debuutalbum nog altijd is voor hiphop. Ik zie de vergelijking wel, want op Illmatic verzamelde Nas ook diverse topproducers.” Die boot had Sticks lang afgehouden, maar nu werkt hij met allerlei producers (o.a. Big2 en De Sluwe Vos) die je tegen kunt komen als je dieper in zijn discografie graaft. Voorheen tekende altijd één beatmaker voor de gehele productie; Kubus, A.R.T., Dokter Moon of Delic bijvoorbeeld.

Hoogtepunt

Naast die overweging, wikt en weegt hij ook nog altijd in de teksten. „Het tweeluik aan nummers in samenwerking met Davey Donovan vond ik een van de hoogtepunten van de reeks. Het was spannend, omdat ik twijfelde of ik me wel uit moest laten over de Black Lives Matter-beweging. Moest ik als witte man, na alles wat het wereldwijd teweegbracht, ook nog mijn zegje doen?”

Hij belde gekleurde vrienden als Typhoon en Winne voor advies. „Toen zij ‘Geweten’ hoorden, reageerden ze emotioneel. Ze vonden juist dat ik het moest bespreken. Of het nou in Opgezwolle was, met Fakkelbrigade of Great Minds; ik heb mezelf altijd bewogen in multiculturele groepen. Maar als persoon heb ik toch maar even gepolst bij hen. ‘Heb ik ooit een foute grap gemaakt? Heb ik tegen een zeer been gestoten?’ Ik moest het gewoon weten. Ik ben wit, ik heb witte privileges. Daar ben ik me wel degelijk van bewust.”

Hij vertelt het zoals hij in een van die groepen ooit rapte: „Kalm als een kuuroord, rustig als een wellness.” En dat is precies de mindstate waar Sticks nu weer in zit. Stickmatic, zijn meest plezierige en relaxt klinkende werk tot nu toe, is vanaf 5 augustus in zijn geheel te streamen.