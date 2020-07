Zwaar verlies voor ArcelorMittal, maar toch beter dan verwacht

Een half miljard dollar verlies maken en tóch je beurskoers laten pieken: de reacties op de kwartaalcijfers van ArcelorMittal lieten donderdagochtend goed zien hoe laag de verwachtingen in de Europese staalindustrie op dit moment zijn.

Na bekendmaking van de cijfers – een verlies van 557 miljoen dollar (472 miljoen euro) – overheerste er toch opluchting: analisten hadden gerekend op een verlies van een miljard dollar bij het grootste staalbedrijf ter wereld. De koers van het aandeel, dat onder meer genoteerd staat aan de Amsterdamse beurs, ging direct met zo’n 4 procent omhoog.

Gedurende de dag leidden dramatische Duitse economische cijfers er uiteindelijk toe dat er van de feestvreugde nog maar weinig overbleef: het aandeel sloot zo’n 4,7 procent lager, net iets slechter dan de AEX.

ArcelorMittal had het voor corona al lastig. De vraag in de Europese staalindustrie stagneerde, onder meer door afnemende vraag uit de auto-industrie. De sector kampte met een overvloed aan goedkoop staal uit China, de productiekosten zijn hoog.

Dat daar nog een coronacrisis overheen kwam, stemde analisten van tevoren zeer negatief over het Luxemburgse ArcelorMittal. Maar het bedrijf wist stevig in de kosten te snijden – voorlopig nog zonder mensen te ontslaan – en hield daarmee de ‘winstgevendheid’ op peil. De omzet daalde met 40 procent, tot 11 miljard dollar (9,3 miljard euro).

Zuid-Afrika

Het zwaarst had ArcelorMittal het in Zuid-Afrika. Van het operationele bedrijfsresultaat bleef weinig over. In het tweede kwartaal van 2019 ging het nog om 199 miljoen dollar, dit jaar was dat 5 miljoen. In Brazilië vielen de resultaten mee: daar daalde het bedrijfsresultaat bijna met de helft.

Topman Lakshmi Mittal noemde de eerste helft van 2020 een van de moeilijkste periodes ooit voor het bedrijf. Hij wist ook te melden dat de vraag weer wat aantrekt op plekken waar lockdowns voorbij zijn. Toch studeert het bedrijf al op „structurele veranderingen”, die het concern bij de jaarcijfers bekend wil maken.

ArcelorMittal telt wereldwijd ongeveer 200.000 werknemers. Het heeft geen fabrieken in Nederland, wel enkele verkooplocaties. In België beschikt het over diverse grote fabrieken, waaronder in Gent en Luik.

Ook de enige grote Nederlandse staalfabriek, Tata Steel in IJmuiden, wordt hard geraakt door de coronacrisis. Precieze cijfers laten echter nog even op zich wachten, aangezien het Tata-concern volgens Indiase richtlijnen rapporteert: een verlies over de twaalf maanden tot en met maart 2020 – dus nog voor de coronacrisis uitbrak – is pas net bekendgemaakt. Maar het is al wel duidelijk dat Tata Steel ongeveer 30 miljoen euro van de Nederlandse overheid kreeg als onderdeel van de NOW-regeling. Via die regeling betaalt de staat het grootste deel van de lonen bij bedrijven die te maken hebben met een omzetdaling van meer dan 20 procent.

Ook ArcelorMittal maakte gebruik van de NOW-regeling, voor ongeveer 600.000 euro. Het grootste deel van dat geld ging naar de lonen van werknemers van een staalgroothandel in het Limburgse Born. Hoeveel mensen hier precies werken, is onbekend.