Wit-Rusland waarschuwt voor veiligheid bij campagnebijeenkomsten

Publiek dat aanwezig is bij campagnebijeenkomsten van een van de Wit-Russische presidentskandidaten loopt mogelijk gevaar. Dat stelt het hoofd van de Wit-Russische Veiligheidsraad Andrej Ravkov donderdag tegenover staatspersbureau Belta. Naast de 32 Russen die woensdag gearresteerd zijn, volgens Minsk huurlingen van de Russische paramilitaire organisatie Wagner, zegt Wit-Rusland over informatie te beschikken dat er nog 170 buitenlandse militairen in het land zijn die onrust willen stoken.

Kandidaat Andrej Dmitriëv zegt dat hij van Ravkov te horen kreeg dat de 170 gezochte huurlingen „getraind zijn in sabotage en ‘sluipschutter-activiteiten’,” meldt Russisch persbureau Tass. Ook zouden ze erop gericht zijn provocaties en rellen uit te lokken. Dmitriëv en oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja hebben in elk geval al publiekelijk laten weten dat ze door hen geplande campagnebijeenkomsten ondanks de dreiging voortzetten. Er zijn naast de zittende president Aleksandr Loekasjenko nog vier presidentskandidaten in de verkiezingen van 9 augustus.

Wit-Rusland is in verhoogde staat van paraatheid sinds het arresteren van de huurlingen en heeft de politiecontroles en grenscontroles met zowel Rusland als Oekraïne aangescherpt. Tegen de meer dan dertig gearresteerde Russische staatsburgers is een strafzaak geopend, meldt Tass. Ze worden verdacht van het plannen van „terroristische daden”, aldus Ravkov.

