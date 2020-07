Weer grote olievondst voor kust Suriname

Voor de kust van Suriname is voor de derde keer dit jaar olie gevonden. Dat heeft de Amerikaanse oliemaatschappij Apache bekendgemaakt. Volgens topman John J. Christmann gaat het om de beste bron tot nu toe wat betreft hoeveelheid en kwaliteit.

Het gaat om een oliereservoir van 278 meter in de zogenoemde Kwaskwasi-1 bron. Nadat Apache de vondst bekendmaakte stegen de aandelen van het oliebedrijf met 14 procent. Apache boort samen met het Franse Total sinds vijf jaar naar olie in het ‘Block 58’, een gebied van 1,4 miljoen hectare in de Surinaamse wateren.

In januari van dit jaar werd er voor het eerst olie gevonden voor de kust van Suriname. Er werd toen een oliereservoir van 73 meter dik gevonden, wat zorgde voor euforie bij de toenmalige president Desi Bouterse. Drie maanden later werd er vlak bij de wateren van Guyana een nieuwe olievondst gedaan. Volgens Christmann van Apache heeft het bedrijf nog verschillende andere plekken in het gebied op het oog waar olie zou kunnen zitten.