VS plaatsen militairen uit Duitsland deels in Oost-Europa om druk op Rusland op te voeren

De Verenigde Staten gaan 5.400 militairen die nu nog gestationeerd zijn in Duitsland, overplaatsen naar andere NAVO-partners in Oost-Europa. Nog eens 6.400 militairen worden naar huis gehaald, maakte de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper woensdag bekend.

President Trump zei in juni al zo’n 12.000 Amerikanen terug te zullen trekken uit Duitsland, omdat de NAVO-bondgenoot niet genoeg zou investeren in zijn krijgsmacht. Er zullen zo’n 24.000 Amerikaanse militairen overblijven in Duitsland. Het Pentagon betoogt dat de stap aansluit bij een strategie om de militaire presentie wereldwijd beter te verdelen. De Amerikanen uit Duitsland worden gestationeerd in Oost-Europa om de druk op te voeren op Rusland. (NRC)