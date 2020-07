Thuiskok Oyakodon

A bottle of Soy Sauce isolated on a white background.

Ik weet niet of het ligt aan het toenemende aantal Japanse kookboeken dat in huis ligt, maar feit is wel dat mijn vriendin en ik steeds vaker Japanse gerechten bereiden en eten. Wellicht dat het ook iets van doen heeft met de Aziatische supermarkt vlakbij, waardoor veel voorheen onvindbare ingrediënten nu makkelijk te halen zijn. Omdat in dit gerecht zowel kip als ei zit, heet het oyako, Japans voor ‘moeder (of ouder) en kind’.

Meng de bouillon, de mirin, de sojasaus en de suiker in een kom. Snijd de sjalotten fijn en de kip in kleine stukjes. Doe het mengsel met de bouillon en de sjalotten in een pannetje en breng aan de kook. Voeg de kip toe, zet het vuur iets zachter en laat zes minuten koken. Kluts de eieren licht en giet ze over de kip, terwijl je zachtjes roert gedurende dertig seconden. Zet het vuur af, bedek het pannetje en laat enkele minuten rusten. Dien op met rijst en gesnipperde lente-ui (als je daarvan houdt). Maak dit gerecht in kleine porties.

VOOR 2 PERSONEN: 2 kippenbouten, zonder been en vel 3 el sojasaus 100 ml dashi of kippenbouillon 3 el mirin 3 sjalotten 2 el suiker 2 eieren 2 kommetjes gekookte rijst 1 lente-uitje Felicita Sala Een huis vol lekkers Infodok 48 blz. € 16,99

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven