Thijs H. veroordeeld tot 18 jaar cel voor doodsteken wandelaars

Thijs H. is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar en tbs met dwangverpleging. De rechtbank in Limburg legde hem die straf op voor het doodsteken van drie wandelaars in Den Haag en Heerlen vorig jaar. Ook moet hij ongeveer 103.500 euro betalen aan de nabestaanden van de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie had tegen de 28-jarige H. 24 jaar cel en tbs geëist.

H. bekende al eerder de drie wandelaars van het leven te hebben beroofd. De vraag die echter bleef staan was in hoeverre hij ten tijde van de steekpartijen toerekeningsvatbaar was. De rechtbank kwam donderdag tot de conclusie dat er sprake was van verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Experts van het Pieter Baan Centrum waren eerder tot een ander oordeel gekomen. Zij stelden dat H. juist volledig ontoerekeningsvatbaar was omdat hij ten tijde van de misdrijven leed aan een psychose. H. zei dat hij „berichten” zou hebben gekregen met de opdracht om te moorden, omdat zijn familie anders iets aangedaan zou worden. Volgens de rechters was H. echter nog in staat zelf afwegingen te maken.

Het eerste slachtoffer van H. viel vorig jaar begin mei in de de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Een 56-jarige vrouw werd door H. met dertig messteken om het leven gebracht. Drie dagen later stak hij op de Brunssummerheide in Heerlen nog twee wandelaars dood. Het ging om een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man.