Shell lijdt 18 miljard dollar verlies door coronacrisis

Shell heeft in het tweede kwartaal een historisch verlies geleden. Het nettoresultaat van het oliebedrijf was 18,4 miljard dollar (15,7 miljard euro) negatief. Dat heeft het Nederlands-Britse energieconcern donderdag bekendgemaakt.

Het bedrijf schreef in het afgelopen kwartaal 16,8 miljard dollar af op zijn bezittingen zoals olie- en gasvoorraden. Shell verwacht dat ook op de langere termijn de prijzen van olie en olieproducten slechter blijven vanwege de pandemie en de economische malaise. Ook de schuldenlast van het concern nam toe.

Bestuursvoorzitter Ben van Beurden sprak donderdag tijdens een perspresentatie over een „buitengewone” en „zeer uitdagende” periode. „We zitten middenin een wereldwijde crisis.” Toch reageerden aandeelhouders kalm. Het bedrijf maakte in het tweede kwartaal nog wel ruim 600 miljoen dollar winst uit de normale bedrijfsvoering. De koers van Shell was donderdagochtend met slechts 0,6 procent gedaald.

Alle grote olieconcerns worden hard geraakt door de coronacrisis. Vorige maand maakte het Britse BP al bekend dat het tussen de 13 en 17,5 miljard dollar zal afschrijven. Ook het Amerikaanse ExxonMobil, dat vrijdag kwartaalcijfers bekendmaakt, rekent op miljarden dollars aan afschrijvingen.

Shell had de afgelopen maanden al zware ingrepen in de bedrijfsvoering aangekondigd. Eind april verlaagde het concern voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend. Dat gebeurde radicaal, van 47 cent naar 16 cent per aandeel per kwartaal. Al in maart kondigde Shell aan dat het dit jaar voor 8 à 9 miljard dollar in de kosten gaat snijden. 5 miljard dollar daarvan zijn investeringen die worden stopgezet of uitgesteld.

Die bezuinigingsoperatie is in volle gang. Zo heeft Shell in het afgelopen kwartaal circa 1,1 miljard dollar bezuinigd op lopende uitgaven, onder meer door vrijwillig vertrek van werknemers en vermindering van het aantal expats. Ook heeft Shell al een handvol projecten stopgezet of uitgesteld. Zo is de investeringsbeslissing uitgesteld voor winning van een groot olieveld dat het in 2018 ontdekte in de diepzee in de Golf van Mexico in de VS. Wel maakte het bedrijf woensdag bekend dat het met energiebedrijf Eneco een groot windpark in de Nederlandse Noordzee gaat bouwen.

Nog jaren last

Shell verwacht dat het de coronacrisis nog jaren zal voelen. Financieel directeur Jessica Uhl zei donderdag dat het bedrijf overweegt om ook in 2021 de investeringen tot 20 miljard dollar te beperken, net als dit jaar. In normale tijden investeert Shell jaarlijks circa 25 miljard dollar.

Ook gaat Shell in de raffinage snijden. In 2025 moeten er van de huidige vijftien raffinaderijen minder dan tien over zijn. Alleen de „werkelijk strategische” raffinaderijen blijven over, aldus Uhl. Shell bezit in de Rotterdamse haven de grootste raffinaderij van Nederland. Die is volgens kenners goed gepositioneerd.

Na extreem lage prijzen van olie in maart en april heeft de prijs zich sinds juni gestabiliseerd: donderdag kostte een vat 43 dollar. Vorig jaar werd echter nog 60 à 70 dollar betaald. Shell rekent erop dat de prijzen pas weer in 2023 op 60 dollar zullen terugkeren. Ook de gasprijzen blijven laag. Die langdurige verlaging van de prijzen is de belangrijkste reden waarom Shell voor 16,8 miljard dollar afschrijft.