Schrijver Maarten Biesheuvel (81) overleden

Schrijver Maarten Biesheuvel is donderdag op 81-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed in zijn huis in Leiden. Dat heeft Helma Neppérus, executeur-testamentair en vriendin van de schrijver, bekendgemaakt. Biesheuvel maakte verschillende verhalenbundels en won in 2007 de P.C. Hooftprijs voor zijn literaire werk.

Biesheuvel debuteerde in 1972 met In de bovenkooi, en schreef daarna nog zo’n tweehonderd korte verhalen. Zijn meest recente werk over de stad waar hij geboren werd en opgroeide, Een Schiedamse jongen, verscheen vorig jaar naar aanleiding van zijn tachtigjarige verjaardag. Sinds 2015 is de J.M.A. Biesheuvelprijs in het leven geroepen voor de beste korteverhalenbundel.

Biesheuvel leed aan een bipolaire stoornis en schreef daardoor vanaf de jaren negentig minder. Hij werd meermaals opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen. In november 2018 overleed Biesheuvels vrouw Eva, die erg belangrijk voor hem was, aan een hersenbloeding.

