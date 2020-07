Salvini voor de Italiaanse rechter wegens weigeren schip met migranten

De Italiaanse oppositieleider Matteo Salvini moet terechtstaan omdat hij vorig jaar zomer, toen hij minister van Binnenlandse Zaken was, negentien dagen lang een schip met 160 opgepikte migranten toestemming weigerde om aan te meren. Het wordt de tweede zaak tegen hem.

De Senaat gaf donderdagavond met 149 tegen 141 stemmen groen licht voor een proces – hiervoor was wegens de parlementaire onschendbaarheid van Salvini als senator toestemming van de Senaat nodig.

Salvini, die van verzet tegen ongeregelde migratie zijn belangrijkste politieke strijdpunt heeft gemaakt, beroept zich op artikel 52 van de Grondwet: „De verdediging van het Vaderland is een heilige plicht van de burger.’’ De leider van de partij Lega, de grootste in de peilingen, zei dat hij bij zijn besluit van toen blijft en hij noemde de vervolging politiek gemotiveerd.

Regeringsbeleid?

Openbare aanklagers in Sicilië leggen Salvini machtsmisbruik en het gijzelen van mensen ten laste. Juridisch is een sleutelvraag of Salvini volgens de rechter naar eigen inzicht heeft gehandeld of dat zijn opstelling regeringsbeleid was. Vorig jaar is vervolging in een vergelijkbare zaak uit 2018 afgewezen, omdat dat toen werd gezien als een politiek besluit van het hele kabinet. Maar dit voorjaar heeft de Senaat toestemming tot vervolging gegeven in een andere vergelijkbare zaak, uit juli 2019.

Deze zaak speelde in augustus 2019. De Spaanse humanitaire hulporganisatie Open Arms had ongeveer 150 migranten opgepikt uit de wateren bij Libië en was met hen naar het eilandje Lampedusa gevaren. Salvini weigerde toen boten met migranten toe te laten in Italiaanse havens. Pas nadat een openbare aanklager uit de Siciliaanse havenstad Agrigento aan boord van het schip was gegaan en had vastgesteld dat er een medische noodsituatie was ontstaan, mocht de Open Arms aanmeren. Het schip werd daarna wel direct aan de ketting gelegd voor nader juridisch onderzoek.

Het is niet meteen duidelijk wanneer dit proces zal worden gehouden. Salvini riskeert een maximale gevangenisstraf van vijftien jaar en een verbod op politieke functies. In het proces wegens de zaak uit juli 2019 is dit najaar een eerste zitting

Lees ook: Gevoelig verlies voor Salvini bij regioverkiezingen