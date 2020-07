Rob Jetten alias ‘Rob van BNNVARA’ test hoe gay-vriendelijk Nederland is

Medio mei, op de dag tegen homofobie en transfobie, plaatste D66-fractievoorzitter Rob Jetten een filmpje op sociale media, waarin hij een aantal van de homofobe berichten die hij online krijgt voorlas. Eén minuut en drieënvijftig seconden een opsomming van pure haat.

Het filmpje ging viral en was aanleiding voor omroep BNNVARA om hem een presentatieklus aan te bieden. Ruim twee maanden later presenteert hij een aflevering van Nu we er toch zijn. Dat programma stopte in 2014, maar keert voor één week terug om te testen hoe gayvriendelijk Nederland is.

In het originele programma sliepen de presentatoren bij mensen thuis om hun gastvrijheid te testen, nu rijden ze vanwege corona rond in een roze caravan. Onder meer Ellie Lust, de politievrouw die televisiepresentator werd, en zangeres Shary-An Nivillac presenteren. Op woensdag was die eer aan de politicus die zich overal voorstelde als „Rob, van BNNVARA”.

Het was een risico voor de omroep om een politicus te laten presenteren, en dan ook nog eens een met de bijnaam Robot Jetten. (Die kreeg Jetten nadat hij op de dag dat hij fractievoorzitter werd één boodschap woordelijk bleef herhalen als ware hij voorgeprogrammeerd.) Maar als presentator bleek Jetten veel losser en natuurlijker over te komen dan als politicus.

Botheid buiten Twitter

Op de markt in het centrum van Weert onderzocht Jetten hoe gastvrij de stad is voor de LHBTI-gemeenschap. Héél gastvrij, vond iedereen natuurlijk. Hoewel één meisje zei dat er „groepen zijn waar je voorzichtiger moet zijn”. Jetten beaamde dat maar vroeg niet door bij wélke groepen. Gemiste kans. Beginnersfout of toch de politicus die een gevoelig onderwerp liever uit de weg gaat?

Toen daarna de kerkklokken luidden in de melodie van ‘Why Tell Me Why’ en ‘I Will Survive’ – „gayfriendly muziek” in de woorden van Jetten – vroeg hij in de kerk: „Waar vind ik de persoon die het klokkenspel bedient?” (U mag grinniken.)

Dat de klokken deze muziek luiden „levert geen gezeik op”, zei de klokkenspeler even later. „Wel woordgrapjes met klokkenspel, die zijn snel gemaakt.” (Betrapt, stop maar weer met grinniken.)

Om te testen hoeveel de woorden van de marktbezoekers waard zijn, liep ‘Rob van BNNVARA’ met een regenboogvlag langs ondernemers om te vragen of ze die op wilden hangen voor hun zaak. „Zeker weten, ja hoor”, zei de meneer van de Indische snackkraam. „Ja, waarom niet”, zei de eigenaar van de schoenenwinkel.

„Ik denk niet dat mijn klanten daar van gecharmeerd zijn”, zei een marktkoopman met zijn armen over elkaar. Hij hing de vlag dan ook „liever niet” aan zijn kraam. Jetten, vlag in de hand, vroeg of de man zijn klanten niet voor het hoofd wil stoten. De marktkoopman wilde de boel een „beetje normaal houden.” Blijkt dat botheid ook buiten Twitter bestaat. Jetten reflecteerde er voor de camera op: „Ik blijf dit toch wel moeilijk vinden in Nederland.” Hij vroeg zich af: „Als een vlag ophangen niet normaal is, is het dan ook niet normaal om homo of lesbo te zijn?”

Dat zijn eenmalige nevenfunctie hem zijn hoofdbaan niet deed vergeten, was te zien bij een bezoek aan „dé dragqueen van Weert” Roxxy Gloss. Toen ‘Rob van BNNVARA’ daar de vraag kreeg of hij één van de pruiken wilde passen, was het ‘Jetten van D66’ die antwoord gaf, met een blik richting camera: „Noouu, dat slaan we even over hoor.”