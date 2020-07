In de tuin, met mijn dochter van vijf en een vriendinnetje. We bestuderen een sprinkhaan die een achterpoot mist. „Zielig”, vinden ze eensgezind.

Ik ga naar binnen om ranja te maken. Dan hoor ik mijn dochter in de tuin roepen: „Trek de andere poot uit!”

Ontsteld storm ik naar buiten. Daar tref ik ze worstelend met een wiebelend droogrek, waarvan één poot uitgeklapt is. Ze willen een hut bouwen.

