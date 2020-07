Opnieuw gedoe bij 50Plus, nu over digitaal stemmen

En weer is er een gevecht over de procedures bij ouderenpartij 50Plus. Komende zaterdag is het eerste congres van de partij sinds de crisis afgelopen april, toen partijleider en fractievoorzitter Henk Krol opstapte. Maar nu is er gedoe over wie er aan dit – vanwege de coronacrisis digitale – partijcongres mogen meedoen. Leden die gewend waren hun stem per post uit te brengen zijn op die manier niet welkom. En daarvan heeft de partij er relatief veel. Tien procent van de 4.100 leden beschikt thuis niet over internet. Zij weten niet beter dan dat hun partij stemmen per post mogelijk maakt.

Maar stemmen mag nu alleen digitaal, heeft het partijbestuur besloten. Stemmen per volmacht is ook niet mogelijk. Technisch te ingewikkeld en bovendien fraudegevoelig, is de redenering van het bestuur. Fractieleden uit Tweede en Eerste Kamer zijn daarvan op de hoogte, meldt het bestuur op de 50Plus-site.

Het partijbestuur kán niet anders, benadrukt waarnemend partijsecretaris, Robert Gielisse. Want de stemming op het congres zaterdag valt onder het regime van de tijdelijke wet Covid-19, die virtuele vergaderingen regelt. Die wet stelt volgens hem digitaal stemmen verplicht. Ouderwets handmatig stemmen mag niet meer. „Alsof er geen andere oplossing is”, sneert partijlid Erik Zwiers. „Er is een hele populatie partijleden die thuis wel een internetaansluiting hebben, maar daar niet mee uit de voeten kan.”

Lees ook: Henk Krol weg bij 50Plus, richt nieuwe partij op

Belangenverstrengeling

Het is niet bekend hoeveel 50Plus-leden daardoor zaterdag buitenspel staan. En dat terwijl het congres voor de partij niet onbelangrijk is. Er moet een nieuw partijbestuur, inclusief voorzitter, worden gekozen, dat de komst van een nieuwe lijsttrekker, de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en een nieuw verkiezingsprogramma moet voorbereiden.

Sinds het gerommel in de partij over voormalig partijvoorzitter Geert Dales en het vertrek van Henk Krol, decimeerde de partij in de peilingen tot één, hooguit twee Kamerzetels. De partij verloor ook twintig procent van haar ledenbestand. En daarvan hebben er zo’n 350, zo’n 8,7 procent, aangegeven dat ze zaterdag willen stemmen. Niet eens zo’n slechte score, aldus Gielisse. Vóór de corona-crisis maakte volgens hem zo’n 5 procent van de leden op congressen per stemming de dienst uit.

Dat lage percentage stemmers is geen garantie voor een partijcongres zonder ruzie en gekissebis, Het gaat het om de verkiezing van een zevenkoppig hoofdbestuur. Sommige kandidaten ervaren zó’n angstcultuur binnen de partij dat ze zich niet openlijk durven te profileren, zo laten ze op speciale sites weten. Andere kandidaten liggen onder vuur omdat ze het hoofdbestuur in willen, maar ook een plek in de Tweede Kamer ambiëren. Belangenverstrengeling, luidt de beschuldiging in moties waar zaterdag over gestemd wordt.

Want datzelfde hoofdbestuur stelt ook de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer vast. Wie dat zijn, weet slechts een enkeling binnen de partij. De concept-kandidatenlijst is nog vertrouwelijk. In één motie worden wel man en paard genoemd en daar mag zaterdag ook over gestemd worden. Maar de namen van die voorgestelde kandidaten zijn door het bestuur zorgvuldig zwartgelakt.

Zo rommelt het verder binnen de partij. Want ook de fracties in de Eerste en Tweede Kamer liggen onder vuur. Omdat zij vorige week in een gezamenlijk advies, verstuurd aan alle partijleden, erop hadden aangedrongen om vooral partijcoryfee Jan Nagel als nieuwe partijvoorzitter te kiezen. Hij was ooit oprichter van de partij en maakt de meeste kans om als voorzitter te worden gekozen. Gebeurt dit inderdaad dan weet Nagel, die de bijnaam ‘handelaar in herrie’ draagt, direct wat hem te doen staat: Orde op zaken stellen.