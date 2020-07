Moederbedrijf Miss Etam en Claudia Sträter vraagt faillissement aan

Modeconcern FNG, moederbedrijf van kledingketens als Miss Etam, Steps en Claudia Sträter, heeft donderdag faillissement aangevraagd. Het Belgische bedrijf kampte al tijden met een hoge schuld en geldproblemen, mede veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus. Reddingsplannen om nieuw kapitaal op te halen, zijn volgens een woordvoerder mislukt.

Nog deze maand moest FNG enkele tientallen miljoenen euro’s aan leningen aflossen. Dat geld had het bedrijf niet in kas. De afgelopen weken zijn volgens de zegsman „verschillende pistes bewandeld” om nieuwe financiering op te halen. Zo is onder meer gekeken naar uitgifte van nieuwe obligaties. „Die gesprekken hebben jammer genoeg niet tot een positief resultaat geleid.”

Een van die plannen was een „ultieme reddingspoging”, waarover de Belgische krant De Standaard donderdag berichtte, bevestigt de woordvoerder. Volgens de Vlaamse krant wilden enkele Belgische mode-ondernemers de Belgisch-Nederlandse onderdelen uit het concern tillen en daarmee doorgaan. Onder meer Dieter Penninckx, een van de oprichters van FNG en tot voor kort topman van het concern, was zijdelings bij dat plan betrokken.

De groep ondernemers stelde voor 1 euro te betalen voor de verzameling kledingketens en -merken. Zij zouden dan de bankschuld van 260 miljoen euro overnemen. De banken zagen uiteindelijk niets in dat plan, aldus de FNG-woordvoerder. „Zij wilden niet meegaan. Zij zijn uiteindelijk degene geweest die de deur hebben dichtgeklapt.”

Surseance in Nederland

Voor een groot deel van de Belgische onderdelen, zoals schoenenketen Brantano en kledingketens Fred en Ginger, is nu faillissement aangevraagd. Bij de Nederlandse ketens gaat het volgens een woordvoerder voorlopig alleen om uitstel van betaling. Dat zegt overigens weinig over de positie van die merken, en heeft vooral te maken met „verschillende wetgeving voor Nederland en Belgie”, stelt hij. „In Nederland moet je eerst surseance aanvragen voor faillissement kan worden aangevraagd.”