Lancering van NASA’s Marsrover Perseverance succesvol

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA heeft donderdag met succes de Perseverance (Volharding) gelanceerd, die begin volgend jaar op Mars moet landen. Naar verwachting komt de marsrover aan op 18 februari 2021 en gaat daar op zoek naar sporen van leven. Het karretje, dat ongeveer zo groot is als een kleine auto, gaat bodemmonsters nemen in de marskrater Jezero. Miljarden jaren geleden was dat vermoedelijk een meer.

De Atlas V-raket werd gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. Aan boord is naast marsrover Perseverance ook een helikopter genaamd Ingenuity (Vindingrijkheid), die als het lukt de eerste vlucht op de rode planeet moet gaan uitvoeren. Dat is een grote uitdaging omdat de luchtdruk op Mars maar 1 procent is van die op aarde. Daarom moeten de rotoren van de helikopter veel sneller draaien dan op aarde nodig zou zijn om te vliegen. Daarnaast is de zwaartekracht op de planeet 0,38 procent van de zwaartekracht op aarde.

De Mars 2020-missie van NASA is niet de eerste die deze maand werd gelanceerd. Vorige week lanceerde China voor het eerst succesvol een rover naar Mars: Tianwen-1 (Hemelse Vragen). Deze Chinese rover gaat op zoek naar water en ijs en tekenen van leven.

Kort daarvoor lanceerden Verenigde Arabische Emiraten (VEA) hun eerste Marsrover, de eerste Arabische ruimtemissie naar een andere planeet. Ook deze satelliet Al-Amal (Hoop) moet in februari aankomen. Reden dat er nu zoveel lanceringen plaatsvinden is dat de aarde en Mars op dit moment gunstig van elkaar staan, waardoor de reistijd het kortst is. Dit komt eens in de 26 maanden voor.

