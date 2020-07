KLM lijdt een half miljard verlies in tweede kwartaal

KLM heeft in het tweede kwartaal zware gevolgen ondervonden van de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij leed een verlies van 493 miljoen euro, blijkt uit de donderdag vrijgegeven kwartaalcijfers van moederconcern Air France-KLM. Vanwege de wereldwijde reisrestricties ging het overgrote deel van de vluchten niet door. KLM vervoerde een half miljoen passagiers, waar dit er normaal 9 miljoen waren.

In de eerste drie maanden van dit jaar, toen het vliegverkeer nog een tijdje normaal verliep, was de schade voor KLM in vergelijking met het afgelopen kwartaal nog relatief beperkt. Toen ging het om een verlies van 275 miljoen euro. Vorig jaar behaalde KLM in de maanden april, mei en juni nog een winst van 223 miljoen euro. KLM’s zustermaatschappij Air France heeft een nog slechter tweede kwartaal achter de rug, met een verlies van ruim 1 miljard euro.

Air France-KLM als geheel verloor in het tweede kwartaal 2,6 miljard euro. Het aantal vervoerde passagiers liep met ongeveer 90 procent terug ten opzichte van 2019. Ook de omzet van het luchtvaartconcern kelderde: Air France-KLM haalde nog zo’n 1,1 miljard euro binnen, bijna 6 miljard euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

‘Ongeëvenaarde invloed’

Volgens topman van Air France-KLM Ben Smith tonen de resultaten de „ongeëvenaarde invloed van de coronacrisis” op de mondiale luchtvaart. Dankzij 14 miljard euro aan Franse en Nederlandse overheidssteun kon het bedrijf „de crisis doorstaan” en stellen het in staat „het werk geleidelijk weer op te pakken”. „Maar onzekerheid wat betreft de volksgezondheid, het opengaan van grenzen en de algehele economische situatie blijft sterk.”

De komende maanden verwacht Air France-KLM een lichte verbetering van de situatie. Het vliegverkeer komt langzaam weer op gang, zodat in het derde kwartaal de bezetting zou moeten oplopen tot bijna de helft ten opzichte van vorig jaar. Nochtans houdt het bedrijf rekening met flinke verliezen.