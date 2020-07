Franse evenknie lijft Blendle in

En zo eindigt de zelfstandigheid van de start-up die sinds de lancering in 2013 geregeld als redder van de geschreven journalistiek werd beschreven. De digitale kiosk Blendle wordt overgenomen door een grotere Franse soortgenoot, Cafeyn, die alle aandelen overneemt. Alexander Klöpping, die voor een onbekend bedrag afstand doet van zijn 25-procentsbelang, schuift door naar het bestuur van Cafeyn waar hij over de „journalistieke visie” gaat.

Als onderdeel van een groter bedrijf hoopt de Blendle-oprichter op succes, als grootste aanbieder van journalistiek in Europa voor mensen die geen los abonnement op een krant of tijdschrift willen. „Mijn theorie is dat de markt voor aggregatoren van journalistiek gaat groeien en dat er een onbetwiste marktleider komt. En dat moet niet Apple of Facebook zijn. Ik hoop dat wij dat winnen.”

Blendle gold als een baanbrekend technologiebedrijf dat een steutelrol kon vervullen in de kwijnende papierenmediasector in Nederland. Gaandeweg verloor het Utrechtse bedrijf enigszins zijn gidsrol in uitgeversland toen met name kranten de digitale oplages zelf wisten te stuwen. Mediahuistitels NRC en De Telegraaf doen niet meer mee sinds Blendle ook een abonnement aanbiedt.

Nooit winstgevend

Blendle heeft sinds de oprichting tot deze zomer naar eigen zeggen 10 miljoen euro overgemaakt aan uitgevers. De missie was altijd geld verdienen voor de pers door nieuwe doelgroepen aan te spreken. Ook Cafeyn streeft dat doel na. Wel is het Franse bedrijf al enige jaren winstgevend, Blendle is dat voor zover bekend nooit geweest.

De kans is volgens Klöpping reëel dat het merk Blendle op termijn verdwijnt, „maar dat gaat nog wel even duren”. De bedoeling is dat er één app komt die de beste functies van beide apps combineert. Tot die tijd blijft Blendle de app (en site) met als basis het abonnement waarbij je voor 10 euro per maand artikelen leest uit een veelheid van Nederlandse kranten en tijdschriften. Klöpping bereiken alleen positieve berichten van de Nederlandse uitgevers, zegt hij. „In principe verandert er niets voor hen. Alleen het bereik wordt groter.”

Over het verkoopbedrag willen betrokkenen niets kwijt. Blendle is altijd verliesgevend geweest, met in 2018 (laatst bekende jaarcijfers) een verlies van 3,2 miljoen euro voor belasting op een onbekende omzet. Het eigen vermogen was 3,5 miljoen negatief, waarbij een converteerbare lening van 2,25 miljoen van geldschieters de onderneming overeind hield.

Voor de verkoop had Blendle in elk geval zes aandeelhouders naast Klöpping. Dat zijn INKEF Capital, Nikkei, The New York Times Company, Novamedia ( Postcodeloterij) en de Zweedse investeerder Morten Strunge. Ook mede-oprichter Marten Blankesteijn, die Blendle in 2017 verliet, had nog een belang waarvan hij bij navraag de grootte „ook niet precies weet”. Minder dan de 32 procent die het was voor de laatste investeringsrondes, mailt hij. Hij had al afgezien van stemrecht.

Veel gemor

Of Blendle winst maakte in zijn laatste zelfstandige jaar, 2019, is onbekend. De jaarcijfers zijn nog niet gedeponeerd. De verliezen die het bedrijf leed konden worden gestelpt door te stoppen met het oorspronkelijke model van microbetalingen per artikel. Zo werd 2019 het „beste jaar ooit” voor Blendle met de omschakeling naar ‘abonnement-only’. Bij dit premium-abonnement krijgen leden een selectie van krantenstukken voorgeschoteld, plus een aantal ingesproken artikelen. Ook kunnen ze onbeperkt in tijdschriften bladeren.

In juni van 2020 waren er 80.000 abonnees, aldus Blendle, waarmee een omzet van ruim 8 miljoen zou kunnen worden gehaald. Hoewel de afschaffing van de ‘wallets’ voor betalen per artikel zorgde voor veel gemor, is de slotsom dat Blendle er qua inkomsten flink op vooruit is gegaan.

‘Veel volwassener’

Zodanig dat afgelopen najaar al gedroomd kon worden over Europese expansie, vertelt Klöpping. Een bankier ging op zoek naar een nieuwe investeerder. Die stuitte op Ari Assuied, baas van een Franse partij die al sinds 2006 een vergelijkbare dienst aanbiedt. Cafeyn, voorheen LeKiosk, heeft ook een kiosk in app-vorm. Soms krijgen abonnees van telecombedrijven de dienst er bij. Financiële cijfers van zijn eigenaar kon Blendle woensdag niet verstrekken.

Met Nederland en België via Blendle erbij bedient Cafeyn straks grote delen van Europa (en stukjes daarbuiten). Het bedrijf zat al in Frankrijk, Italië, VK, Ierland, Spanje, Madagascar en de Caribische eilanden. Klöpping noemt Cafeyn „veel volwassener”, bijvoorbeeld in distributie. „Heel waardevol, ook indirect voor de participerende uitgevers.”

En wat is Blendles aantrekkingskracht op de Fransen? Klöpping: „Onze technologie, op het gebied van algoritmische aanbevelingen, in audio en de omzetting van kranten- en tijdschriftcontent naar digitale feeds. Plus de vrij volwassen markt in Nederland en de internationale erkenning die we hebben opgebouwd.”

The New York Times en The Wall Street Journal zitten ook in het Blendle-aanbod, net als de Axel Springer-titels in Duitsland en de Financial Times (Nikkei). De Engels- en Duitstalige uitbreiding van Blendle kenden geen wezenlijke groei. Hoewel eerdere internationale avonturen van Blendle bleven steken, is het bedrijf na de overname volop actief op een internationaal speelveld. De pionier uit Nederland is deel van een qua omvang tweemaal zo groot bedrijf; de vijftig werknemers van Blendle krijgen honderd nieuwe collega’s. Huidig commerciële baas Willem-Jan Lems van Blendle krijgt de leiding over de Nederlandse tak.

Voor Klöpping is het dubbel, vertelt hij. „Een deel van mij denkt: wat zou het mooi zijn met ons clubje naar de maan te gaan op eigen houtje. Ikzelf had dat heel leuk gevonden, maar ik realiseer me ook dat ik verantwoordelijk ben voor dit bedrijf en de missie om geld te verdienen voor de journalistiek. Dat is nu veel kansrijker.”

Cafeyn Voorheen LeKiosk Cafeyn (voorheen LeKiosk) bestaat sinds 2006. Het Franse bedrijf is opgericht door vier schoolvrienden, onder wie de huidige topman Ari Assuied. De dienst wil een Spotify voor informatie zijn, de derde ‘as voor streaming’, naast muziek en video. Cafeyn telt 2.500 titels en 1,5 miljoen gebruikers. Het bedrijf heeft honderd medewerkers wereldwijd. Cafeyn heeft de afgelopen jaren circa 11 miljoen euro opgehaald aan durfkapitaal. In 2012 ontving het 5,6 miljoen van twee grote fondsen die ook geld staken in onder meer muziekdienst Deezer. Sinds 2015 heeft het bedrijf een jaarlijkse groei geboekt van ‘drie cijfers (digits), wat neerkomt op meer dan 100 procent groei per jaar. Omzet en winst zijn niet bekend.