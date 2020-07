FIFA-baas Infantino onderzocht door Zwitserse justitie

De voorzitter van de internationale voetbalbond FIFA Gianni Infantino wordt onderzocht door justitie in Zwitserland. Dat schrijft de Duitse omroep Deutsche Welle. Tijdens drie geheime ontmoetingen tussen Infantino en Michael Lauber, een van de hoogste Zwitserse aanklagers, zouden strafbare feiten zijn voorgevallen. Wat die precies zijn, is nog niet duidelijk.

Eerder bleek al dat Lauber had gelogen tegen zijn toezichthouders over de ontmoetingen met Infantino. Lauber, die voor het Zwitserse OM een diepgravend onderzoek deed naar misstanden bij de FIFA, besloot daarop zijn ontslag aan te bieden. Infantino was zelf belast met het aanpakken van corruptie bij de voetbalbond, nadat hij in 2016 het roer overnam van Sepp Blatter, tegen wie een omvangrijk corruptieschandaal liep.

De ontmoetingen tussen Lauber en Infantino hadden niet verzwegen mogen worden, stelden speciale aanklagers toen ze in april een onderzoek naar Infantino startten. Met de gesprekken had Infantino de schijn van beïnvloeding gewekt. Destijds stelde de FIFA in een officiële reactie dat de voorzitter niets had misdaan en tijdens de gesprekken justitie juist zou hebben willen helpen. Lauber en Infantino zeiden zelf dat ze zich de inhoud van de gesprekken niet meer konden herinneren. Zij ontkennen crimineel gedrag.

De Süddeutsche Zeitung schreef eerder dat Infantino contact had gezocht met Lauber om opheldering te geven over een dubieuze tv-deal die de FIFA-voorzitter had gesloten met een Argentijnse partij toen hij nog secretaris-generaal van de UEFA was. Op het moment dat de gesprekken gevoerd werden, deed het Zwitserse OM onderzoek naar eventuele malversaties bij de toekenning van het WK van 2018 aan Rusland en het WK van 2022 aan Qatar.