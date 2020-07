De series van week 31: The Umbrella Academy, The Last Narc en Black is King van Beyoncé

Beyoncé: Black is King

Na een indrukwekkende concertfilm op Netflix (Homecoming) heeft popster Beyoncé een tweede grote productie voor een streamingdienst gemaakt. Black is King verschijnt op Disney+ en is een ‘visueel album’ van speelfilmlengte, gebaseerd op muziek van de succesvolle Lion King-remake uit 2019. Het verhaal volgt een jonge, zwarte koning die moet zien te overleven in een vijandige wereld. Beyoncé richt zich met deze film op een jonge doelgroep. En net zoals Homecoming is het een viering van de zwarte cultuur. Disney+, 85 minuten.

The Umbrella Academy seizoen 2

The Umbrella Academy is een visueel overdonderende serie over een ontspoorde familie van superhelden. Het tweede seizoen heeft een tijdreis-aspect: de personages zitten in de jaren zestig en moeten de apocalyps zien te voorkomen. Gebaseerd de strip van Gabriel Bâ en Gerard Way (bekend van de band My Chemical Romance). Netflix, tien afleveringen van een uur.

Vis a vis: El oasis

In het vervolg op de Spaanse gevangenisserie Vis a vis zijn de hoofdpersonages Macarena en Zulema op vrije voeten. Het duo besluit nog één grote overval te plegen. Als dat maar goed gaat. Netflix , acht afleveringen van een uur.

The Last Narc

Enrique ‘Kiki’ Camarena is een bekende naam voor kijkers van de misdaadserie Narcos: Mexico. Deze undercover-agent van de Amerikaanse antinarcoticabrigade DEA werd in 1985 ontvoerd en vermoord. De documentaireserie The Last Narc vertelt zijn verhaal. Bevat interviews met Camarena’s weduwe en insiders van het Guadalajara-kartel. Amazon Prime Video, vier afleveringen van een uur.