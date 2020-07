Instroom asielzoekers door coronacrisis op laagste niveau sinds 2013

Enorme daling luchtvaartpassagiers door coronacrisis

De restricties die wereldwijd werden opgelegd voor de luchtvaart zijn nog altijd terug te zien in de aantallen reizigers op de luchthavens in Nederland. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vlogen er in juni ruim een half miljoen passagiers van en naar de vijf grote luchthavens in Nederland. Dat is een lichte stijging ten opzichte van april en mei, maar 93 procent minder dan dezelfde periode een jaar eerder, toen 7,5 miljoen passagiers de luchthavens aandeden.

70 procent van de ruim 880.000 passagiers die in april, mei en juni 2020 naar een bestemming in het buitenland vlogen, reisde naar een Europese bestemming. Vergeleken met dezelfde periode in 2019 is dat een daling van 96,2 procent. Toen vlogen 16,2 miljoen mensen naar een ander Europees land.