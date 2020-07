In deze extra zomeraflevering van Onbehaarde Apen wordt de zon van verschillende kanten bekeken en belicht. Daarnaast

krijgt Lucas Brouwers antwoord op de vraag die hem van jongs af aan al bezig houdt: “Wordt de aarde straks opgeslokt, als de zon rood en groot wordt?!?”

