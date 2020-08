Wielerboeken lezen, betekent wegdromen in de prachtigste decors

Geen lome zomerdagen met bergetappes van start tot finish op tv, geen klanken van Radio Tour de France. Hoe slaat de wielerliefhebber zich door deze eerste Tourloze julimaand sinds 1946? Er viel gelukkig veel terug te blikken op die onvergetelijke Tour van 1980, de laatste Nederlandse eindzege van Joop Zoetemelk, met geluid van Theo Koomen of Mart Smeets. En je kunt altijd grijpen naar het wielerboek. Luisteren of kijken is zilver, lezen is goud.

Geen sport laat zich beter beschrijven dan wielrennen. Van lijden tot leiden, van triomf tot tragiek. Haalt corona een streep door de beklimming van de Mont Aigoual? Pak gewoon weer eens klassieker De Renner van Tim Krabbé en je koerst een hele rit door het Massif Central op de eerste rij. Alpe d’Huez? ‘Buitencategorie’ opgetekend door Peter Winnen in Van Santander naar Santander. „Een oneindige leegte was er in mij”, omschreef de tweevoudig winnaar op de Nederlandse Alp achteraf zijn gevoelens onderweg.

Wegdromen in de prachtigste decors, eigen bescheiden fietservaringen spiegelen aan die van de allergrootsten. Lees De Leeuw van Toscane, over Gino Bartali en zijn geheime tochten voor het Italiaanse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, en je fietst in gedachten zo tussen de wijnranken van Siena naar Florence. Niet vergeten vlak voor de ‘finish’ even af te stappen in Ponte e Ema, waar de campionissimo woonde. Daar heeft Wilfried de Jong trouwens nog prachtig over geschreven in De man en zijn wielerverhalen.

Begin hiermee

De man en zijn wielerverhalen, het complete fietswerk van Wilfried de Jong is de ‘wielerzomerhit’ van 2020. Dertig jaar topwielrennen, van Eddy Merckx tot Tom Dumoulin en van Lance Armstrong tot Marianne Vos. „De enige schrijver die op papier kan demarreren”, looft Matthijs van Nieuwkerk zijn voormalige kompaan. Joop Zoetemelk, Ongezien van Jacob Bergsma, Joop Holthausen en Peter Ouwerkerk laat 40 jaar later geen detail over Zoetemelks Tourzege van 1980 liggen. Prachtige foto’s en sterke statistiek, afgewisseld met het verhaal van ‘Jopie’ zelf. Stoeptegel van twee kilo vol ‘glory days’. En dan is er nog Van Santander naar Santander van voormalig Tour-topper en NRC-columnist Peter Winnen, die op papier vrijwel net zo’n mooi verhaal creëert als destijds op de fiets.

De man en zijn wielerverhalen, het complete fietswerk, Wilfried de Jong. Podium Uitgeverij, 528 blz, 22,50 euro

Joop Zoetemelk, Ongezien, Jacob Bergsma, Joop Holthausen en Peter Ouwerkerk, Jea, 320 blz, 49,95 euro

Van Santander naar Santander, Peter Winnen, De Bezige Bij, 240 blz, 6,99 euro

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 1 augustus 2020