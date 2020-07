VS plaatsen 5.400 militairen in Duitsland over naar Oost-Europa

De Verenigde Staten gaan 5.400 militairen die momenteel gestationeerd zijn in Duitsland, overplaatsen naar andere NAVO-partners in Oost-Europa. Nog eens 6.400 militairen worden naar huis gehaald, maakte de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper woensdag bekend.

President Donald Trump zei in juni al zo’n 12.000 Amerikanen terug te zullen trekken uit Duitsland, omdat de NAVO-bondgenoot niet genoeg zou investeren in zijn krijgsmacht. Straks zullen zo’n 24.000 militairen overblijven Duitsland. Het Pentagon houdt vol dat de stap aansluit bij een strategie om de militaire aanwezigheid wereldwijd beter te verdelen.

De Amerikanen die nu gestationeerd zijn in Duitsland, worden overgeplaatst naar NAVO-partners in Oost-Europa, om zo de druk op te voeren op Rusland. Daarbij zei Esper niet precies hoe en over welke landen de eenheden verdeeld worden. De VS beloven al langer hun troepenmacht in Polen te vergroten.

Het hoofdkantoor van de Amerikaanse krijgsmacht in Europa dat nu in Stuttgart staat, EUCOM, zal ook verhuisd worden naar een locatie in België. De veranderingen zullen waarschijnlijk een aantal jaar duren en miljarden euro’s gaan kosten, bevestigde minister Esper.

Trump herhaalde woensdagochtend volgens persbureau AP dat hij het oneens is met de beperkte militaire uitgaven van Duitsland. „Ze zijn daar om Europa te verdedigen. Om Duitsland te verdedigen, toch?”, zei de president tegen verslaggevers. „Duitsland zou ervoor moeten betalen, maar dat doet het niet. Wij willen geen sukkels meer zijn.”

NAVO-norm

Duitsland geeft net als veel andere Europese landen minder uit dan NAVO heeft afgestemd onderling, namelijk een minimum van 2 procent van het bruto binnenlands product. Vorig jaar kwamen de Duitsers slechts uit op 1,3 procent. Bondskanselier Angela Merkel heeft beloofd dat Duitsland de komende jaren de Defensie-uitgaven zal opschroeven om op de NAVO-norm te komen.

De financiering van Trumps plannen moet wel nog goedgekeurd worden door het Amerikaanse Congres. Dat kan nog lastig worden, aangezien zowel Republikeinen als Democraten zware kritiek hebben geuit op het plan om troepen weg te halen uit Duitsland. De Republikeinse senator Mitt Romney noemde het een „ernstige fout” en concludeerde dat het bondgenootschap met Berlijn erdoor geschaad wordt.