Vogelhuisjes: Hollandse moderne meesters en strak in de blauwe hoogglans

Voor de vorm ben ik streng geweest en heb de huisjes die niet op het ontwerp zijn gebaseerd buiten beschouwing gelaten. Daarmee doe ik geen uitspraak over de kwaliteit ervan, sterker nog, de bedoeling was dat mensen lekker zouden gaan timmeren en dan is eigen inbreng eigenlijk prima. Maar voor deze selectie geen vrij werk dus.

Lees meer in het NRC Zomerboek

De huisjes die ik het leukst of mooist vind waren de exemplaren die het meest voldoen aan wat ik in gedachten had (logisch wel). Dat zijn de huisjes waarbij een plank zo eenvoudig mogelijk in elkaar is getimmerd.

Ook de paar Hollandse moderne meesters vond ik grappig voor de Nederlandse vogels (ik ben benieuwd of ze het waarderen).

Eén is gelijk traditioneel door de huisschilder meegenomen en in hoogglans blauw geschilderd.

Het grappige vind ik dat we er kennelijk geen probleem in zien als een vogel een ‘volwassenmensensmaak’-huis krijgt.

Servaas Vehmeijer Servaas Vehmeijer

Arie Maarten de Bruin Arie Maarten de Bruin

Ernest Briët Ernest Briët

Carella Hommes Carella Hommes

Hans Buitelaar Hans Buitelaar

Frans Berntsen Frans Berntsen

Kasper en Sverre (met hulp van mama Marijke Plante) Kasper en Sverre (met hulp van mama Marijke Plante)

Peter Smit Peter Smit

Kees Spoorenberg voor drie zoons Kees Spoorenberg voor drie zoons

Rob Verweij Rob Verweij

Pieter van Wijk Pieter van Wijk

Ronald Poker Ronald Poker

Yvonne Groot Yvonne Groot

Correctie (31 juli 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond bij het bovenste vogelhuisje niet de goede naam. Dat is hierboven aangepast.

Zomerboek Lezersinzendingen Inleiding: De mooiste inzendingen van lezers op het Zomerboek Beeldende kunst: Museum voor Belangrijke Kunst koopt zes kunstwerken aan Video: Bastiaan Mulder speelt Ruben Heins ‘Art of Living’ Tekeningen: Grappige en goed getroffen beesten op zijn Japans – en niet alleen katten Theater Toneeltekst ‘Arcadia’ inspireert beeldende uitingen Toespraak ‘Bedankt voor het luisteren. Een goede zomer toegewenst!’ Vogelhuisjes: Hollandse moderne meesters en strak in de blauwe hoogglans

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 30 juli 2020