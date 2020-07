Turkije neemt omstreden wet aan die sociale media controleert

Het Turkse parlement heeft woensdag een wetsvoorstel aangenomen dat de controle van de autoriteiten uitbreidt op sociale media. Dat melden internationale persbureaus. Oppositiepartijen en mensenrechtenorganisaties vrezen dat de controversiële wet de vrijheid van meningsuiting in het land ernstig inperkt.

De nieuwe wet verplicht buitenlandse socialemediabedrijven met meer dan 1 miljoen dagelijkse gebruikers, zoals Facebook, Twitter en YouTube, een kantoor te openen in Turkije. Zo worden ze gedwongen belasting te betalen en gerechtelijke bevelen op te volgen. Ook kunnen mensen een verzoek indienen een bericht te laten verwijderen als daarmee hun privacy of andere rechten worden geschonden. De platformen krijgen dan 48 uur de tijd om de aanstootgevende berichten te blokkeren of verwijderen, of te verklaren waarom een dergelijk verzoek wordt afgewezen.

Toegang blokkeren en boetes

Als bedrijven zich niet aan de regels houden, kan de regering straffen opleggen. Zo kan het internetverkeer naar de sites tot 90 procent ingeperkt worden, waarmee Ankara feitelijk de toegang blokkeert. Ook riskeren de platformen hoge boetes en advertentieblokkades, waarmee ze inkomsten mislopen.

Sociale media zijn een belangrijk platform voor meningsuiting in Turkije, aangezien de rest van de media grotendeels in handen is van de regering. President Recep Tayyip Erdogan stuurde al maanden aan op de nieuwe wet. Hij heeft herhaaldelijk kritiek geuit op sociale media. Alleen al vorig jaar blokkeerde de Turkse regering 130.000 websites, 10.000 YouTube-video’s, 7.000 Twitter-accounts en 6.200 Facebook-accounts, volgens cijfers van de Freedom of Expression Association.

Ngo Human Rights Watch zegt te vrezen dat de wet de regering in staat stelt online content te verwijderen en individuele gebruikers op de korrel kan nemen. „Sociale media vormen voor veel mensen een belangrijke toegang tot nieuws, daarom luidt deze wet een nieuw, donker tijdperk in voor online censuur”, zei Tom Porteous, vertegenwoordiger van de organisatie.