Bondstrainers vrouwenturnen op non-actief om beschuldigingen misbruik

Het topsportprogramma van het vrouwenturnen is per direct en voor onbepaalde tijd gestaakt en de betrokken bondscoaches zijn op non-actief gezet. Dat heeft de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) woensdag bekendgemaakt. Aanleiding voor de verregaande besluiten zijn de verhalen die de afgelopen weken naar buiten zijn gekomen over geestelijk en fysiek misbruik in de turnwereld. De KNGU wil naar eigen zeggen een cultuur- en systeemverandering bewerkstelligen.

De trainingen van de turnsters gaan voorlopig wel door, met andere trainers. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de aankondiging betekent voor de deelname van Nederland aan de EK die dit najaar moeten plaatsvinden. Ook de consequenties voor de deelname aan de Olympische Spelen in 2021 zijn nog onduidelijk. Technisch directeur Mark Meijer zei zich hierover zorgen te maken. „Ik voel me verantwoordelijk om binnen de mogelijkheden die er zijn die ambitie in stand te houden.”

De afgelopen tijd deelden meerdere (oud-)turnsters hun verhaal over misbruik in de turnwereld. Onder anderen bondscoaches Vincent Wevers en bondscoach Gerben Wiersma zouden zich stelselmatig schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Beiden zijn nu op non-actief gesteld zolang het eerder aangekondigde onderzoek naar hen loopt. Later ontslag is niet uitgesloten.

Ook trainer Gerrit Beltman is van ernstig grensoverschrijdend gedrag beschuldigd. De nu 64-jarige trainer heeft inmiddels in het Noordhollands Dagblad erkend fouten te hebben gemaakt. Naar eigen zeggen „mishandelde en vernederde” hij jonge turnsters uit een obsessieve drang om te winnen.

Eerder deze week kondigde KNGU een onafhankelijk onderzoek aan naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag en intimidatie in de turnwereld. Ook heeft de bond sporters opgeroepen melding te maken van misstanden bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Eerder stelden turnsters dat hun klachten niet werden opgepakt. KNGU-directeur Marieke van der Plas zei daar woensdag over dat „we als bond die jonge sporters in de steek hebben gelaten”. „Dat is iets wat we ons zéér aan moeten trekken.”

