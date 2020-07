‘Recordaantal van ruim 200 milieuactivisten vermoord in 2019’

Zeker 212 milieuactivisten zijn vorig jaar om het leven gebracht. Dat is een recordaantal, concludeert de Britse belangenorganisatie Global Witness woensdag. Vermoedelijk is het werkelijke aantal moorden hoger, omdat niet in ieder land data voorhanden zijn. De organisatie begon in 2002 met het jaarlijks registreren van het aantal omgekomen milieuactivisten.

Onder de doden zijn milieuactivisten zoals betogers bij protesten en zogeheten landbeschermers. Zij proberen te voorkomen dat natuurgebieden plaats moeten maken voor vervuilende industrie door toedoen van bedrijven of overheden en beschermen daarmee soms kostbare ecosystemen, zoals delen van de Amazone. Deze landbeschermers behoren veelal tot inheemse gemeenschappen.

De meeste milieugerelateerde moorden zijn net als voorgaande jaren gekoppeld aan de mijnbouw. Daarnaast zag de organisatie het aantal moorden gerelateerd aan grootschalige landbouw stijgen, zoals het verbouwen van land voor de productie van palmolie en suiker. In 2019 werden zeker 34 activisten die zich inzetten tegen grootschalige landbouw vermoord, een stijging van 60 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Filippijnen en Colombia

In Colombia en de Filippijnen vielen met respectievelijk 64 en 43 slachtoffers de meeste doden. Het is volgens Global Witness „schokkend” dat daarmee ruim de helft van alle bekende moorden in twee landen plaatsvond. In de Filippijnen hebben oproepen van president Rodrigo Duterte om milieuactivisten te doden, en de straffeloosheid die hiermee gepaard gaat, mogelijk bijgedragen aan het hoge aantal slachtoffers. Sinds Duterte aan de macht is in het land, is het aantal moorden op milieuactivisten verdubbeld ten opzichte van dezelfde tijdspanne voor zijn presidentschap.

Het hoge aantal doden in Colombia heeft volgens Global Witness te maken met sociale spanningen op lokaal niveau. De spanningen zouden komen door overheidsbeleid van landverdeling en tegen de illegale cocateelt. Beide werden afgesproken in een vredesakkoord tussen de overheid en voormalige guerrillabeweging FARC. Bovendien hebben criminele netwerken volgens de organisatie grip op landelijke gebieden, waarbij ze slachtoffers onder de burgerbevolking maken.