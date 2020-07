Donderdagavond begint het Offerfeest. Tijdens deze viering herdenken moslims de bereidheid van profeet Abraham om zijn zoon te offeren toen God daarom vroeg. Volgens de legende hoefde de profeet dit uiteindelijk niet te doen en offerde hij een ram. Daarom offeren moslims ieder jaar tijdens het Offerfeest een dier, in Nederland vaak een schaap of lam. Op deze foto is te zien hoe een geofferd dier tentoon wordt gesteld in Karachi, Pakistan.

Foto Shahzaib Akber / EPA