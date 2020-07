Wit-Rusland onrustig vanwege geheimzinnige Russische huurlingen

Russische militaire inmenging in buurland Belarus? Of probeert de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, aan de vooravond van verkiezingen die hij zomaar zou kunnen verliezen, zijn huid te redden via een klassieke Sovjet-truc: een verzonnen staatsgreep?

Eerst maar de feiten, zoals die woensdag werden gemeld door de Wit-Russische staatsmedia. Die meldden dat in de nacht van dinsdag op woensdag 32 Russische huurlingen werden opgepakt die de presidentsverkiezingen in Belarus wilden ‘destabiliseren’. Volgens staatsmedia gaat het om paramilitairen van de Russische firma ‘Wagner’, die vaker in het buitenland actief is. In totaal zouden zich „meer dan 200” strijders op dit moment in Wit-Rusland bevinden.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko riep woensdagmiddag zijn Nationale Veiligheidsraad bij elkaar. Loekasjenko riep zijn functionarissen op zo snel mogelijk opheldering te vragen bij de Russische autoriteiten over hun „vuile plannen.”

Loekasjenko onder druk

Aleksandr Loekasjenko (aan de macht sinds 1994) staat onder grote binnenlandse en buitenlandse druk. Het afgelopen jaar dreigde Rusland met het stopzetten van de verkoop van goedkope olie als Minsk niet akkoord zou gaan met vergaande economische en politieke integratie van beide landen – plannen waar Loekasjenko op het laatste moment vanaf zag. Aan de vooravond van de presidentsverkiezingen van 9 augustus wordt Loekasjenko – ‘de laatste dictator van Europa’ – uitgedaagd door een coalitie onder leiding van Svetlana Tichanovskaja, de vrouw van de opgesloten presidentskandidaat Sergej Tichanovski. In de afgelopen weken slaagde de coalitie-Tichanovskaja erin om overal in Wit-Rusland duizenden mensen op de been te brengen.

President Loekasjenko schrijft de oppositie tegen zijn autoritaire bewind echter toe aan krachten van buitenaf. Vorige week zei hij dat „private militaire bedrijven” overal ter wereld ‘Majdan-opstanden’ proberen te bewerkstelligen – een verwijzing naar de Oekraïense revolutie van 2014 op het Majdan-plein in Kiev, waarbij de pro-Russische president Janoekovitsj het veld moest ruimen.

Ditmaal is de ‘Majdan’ georkestreerd door het Kremlin, aldus Loekasjenko. Op 25 juli namen 32 afgetrainde Russen hun intrek in een hotel in Minsk. Twee dagen later vertrokken ze naar een kuuroord in de buurt van de hoofdstad. Volgens staatspersbureau Belta vielen de mannen op door hun ‘militaire kleding’ en vanwege het feit dat ze geen alcohol gebruikten, en zich niet vertoonden in de bar en de disco van het vakantiepark. Nadat de mannen waren ingerekend, werd nog een Russische verdachte aangehouden in het zuiden van Belarus.

Belta publiceerde afgelopen woensdag alle namen van de aangehouden huurlingen. Naslag in de openbare online database van Myrotvorets – een Oekraïense website die geheime Russische operaties wil onthullen – leert dat een groot aantal van de aangehouden mannen Russische huurlingen zijn, of militairen van de separatistische ‘Volksrepubliek Donetsk’ in Oost-Oekraïne.

‘Regime change’

Op sociale media reageerden Wit-Russen sceptisch: het zou niet voor het eerst zijn dat Loekasjenko dreigingen ensceneert, om kiezers achter zich te verenigen. Russische voormalige huurlingen meldden dat de groep onderweg zou zijn geweest naar Libië of Soedan. Beelden van de Wit-Russische televisie toonden Soedanees geld en telefoonkaarten.

De Wit-Russische analist Arseni Sivitski neemt de arrestaties echter niet licht op. Sinds het stuklopen van de onderhandelingen over de annexatie van Wit-Rusland in een ‘uniestaat’ werkt het Kremlin aan een nieuw scenario, zegt hij: de destabilisering van Belarus. „Het doel van Moskou is regime change.” Volgens de analist – een man met goede bronnen binnen het Wit-Russische bewind – was het doel van de huurlingen geweld uit te lokken rond de presidentsverkiezingen – „tot aan bloedvergieten toe”. Na de volksopstand tegen Loekasjenko zou een pro-Russische kandidaat de macht in Wit-Rusland kunnen overnemen.

Het Kremlin zwijgt tot nu toe in alle talen. Of de verkiezingen op 9 augustus doorgaan, was woensdagavond nog ongewis. Oppositiekandidaat Tichanovskaja zegde haar bijeenkomst in de provincie vandaag af – „om technische redenen.” Op donderdagochtend zou de Centrale Kiescommissie overleggen met alle kandidaten. Uitstel van de verkiezingen lijkt een van de mogelijke scenario’s.