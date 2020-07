Moeder van overleden meisje uit Marken roept dader op zich te melden

De moeder van het 14-jarige meisje uit Marken dat het afgelopen weekend overleed nadat ze hoogstwaarschijnlijk werd aangereden, heeft de dader van het ongeluk opgeroepen zich te melden bij de politie. Trijntje Boes, moeder van Tamar, deed de oproep dinsdagavond in talkshow Op1. „Alsjeblieft, kom over de brug. Voel je vrij om je gewoon te melden”, aldus Boes. „Ik red haar toch niet meer, maar ik heb nog vragen. Ik vind dat rechtvaardigheid voor Tamar.”

Boes vertelde dat Tamar vrijdag na middernacht gefrustreerd het huis uit liep na onenigheid over haar bedtijd. Boes ging haar dochter per fiets achterna. Meerdere zoekpogingen in het dorp, waarbij Tamars moeder ook jongeren uit het dorp wist te mobiliseren, leverden niks op.

Het levenloze lichaam van Tamar werd uiteindelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag buiten het dorp gevonden door de politie, langs de dijk tussen Marken en Zuiderwoude. De autopsie wees dinsdag uit dat het hoogstwaarschijnlijk een aanrijding betrof. „Ze is in de berm achtergelaten als een beest”, aldus Boes bij talkshow Op1.

Over hoe het ongeluk kon gebeuren, leeft de moeder van Tamar nog steeds in onzekerheid, vertelde ze bij de talkshow. „Ik weet niet wat er in haar hoofd zat, maar ik denk dat de dader de beste antwoorden heeft om ons dat te kunnen vertellen. Heeft ze omgekeken, heeft ze gemerkt dat er een auto kwam, heb je haar gezien?”, aldus Boes. „Mijn leven is hierdoor kapot.”