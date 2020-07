Marokko verleent gratie aan honderden veroordeelden, ook Rif-activisten

Koning Mohammed VI van Marokko heeft gratie verleend aan 1.446 veroordeelden. Dat meldt persbureau MAP woensdag. Het gaat om ruim 1.200 mensen die vastzaten en wier gevangenisstraf is verkort of opgeschort. Van 179 veroordeelden die al op vrije voeten waren, is de straf (zoals een boete) verlaagd of opgeschort.

Onder de vrijgelaten gevangenen zijn volgens nieuwswebsite Arif News activisten die in 2017 zijn gearresteerd tijdens de Rif-protesten. Elyass Iamrachen, de broer van de in juni 2017 opgepakte activist Elmortada Iamrachen, bevestigt aan NRC dat Elmortada is vrijgelaten. Elyass Iamrachen spreekt over het „einde van een nachtmerrie”. „Elmortada hoorde dat hij vrij was, mocht zijn spullen pakken en stond opeens op straat.” Hij was veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar.

Onderdrukking en machtsmisbruik

In 2016 en 2017 vonden massale protesten plaats in het Rifgebergte in het noorden van Marokko. De aanleiding was de dood van een visverkoper die omkwam terwijl hij demonstreerde tegen de gemeente die zijn handelswaar in beslag had genomen. Uiteindelijk mondden de protesten uit in een bredere beweging tegen machtsmisbruik en de onderdrukking van de Berberse bevolking in Marokko.

Tientallen activisten werden opgepakt op verdenking van ‘terreur’ en veroordeeld tot jarenlange straffen. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International spreken al jaren van een politiek proces en riepen de Marokkaanse regering herhaaldelijk op de activisten vrij te laten. Volgens Arif News komen zeker vijftien van hen nu vrij. Het is niet duidelijk hoeveel en wie er nog vastzitten.

Wat de reden is om de activisten na drie jaar vrij te laten, is niet helemaal duidelijk. Formeel is het gratieverzoek ter ere van het Troonfeest, dat donderdag plaatsvindt in Marokko. Ieder jaar viert Mohammed VI de verjaardag van zijn troonsbestijging, dit jaar 21 jaar geleden.

