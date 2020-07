Vandaag ga ik op pad met mijn jongste zoon om zijn vijfentwintigste verjaardag te vieren.

Daarom app ik: „Ben bij leven en welzijn om 15.36 uur op Utrecht CS. Zie ik je daar?”

Per kerende post komt zijn antwoord: „Is dat een winkel?”

