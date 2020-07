Iran doet militaire oefening met nagebouwd ‘Amerikaans’ vliegdekschip

Iran heeft een zelfgebouwd model van een Amerikaans vliegdekschip in de Straat van Hormuz aangevallen. Bij de oefening vielen soldaten het schip binnen en werd het bestookt met raketten, meldt nieuwszender BBC woensdag.

Het nagebootste vaartuig, inclusief nagemaakte vliegtuigen op het dek, lijkt op een vliegdekschip waarmee de Verenigde Staten routinematig de Straat van Hormuz binnenvaren. De oefening werd uitgezonden op Iraanse staatstelevisie. Op beelden was te zien dat het vliegdekschip werd bestookt aangevallen vanuit zowel lucht als het vasteland van Iran.

‘Onverantwoordelijk en roekeloos’

Een woordvoerder van de Amerikaanse marine veroordeelde het „onverantwoordelijk en roekeloze gedrag” van Iran, en noemde de aanval „een poging om te intimideren”, schrijft de BBC. „De Amerikaanse marine voert óók oefeningen uit, maar die zijn defensief van aard, bedoelt om de maritieme veiligheid te verhogen”, zei de woordvoerder. „Deze oefening van Iran was aanvallend en beledigend.”

De oefening en de Amerikaanse reactie daarop laten de aanhoudende dreiging van een conflict zien tussen Iran en de VS. Begin januari liepen spanningen in de regio hoog op, toen de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani liquideerden. Ook vorig jaar waren er incidenten in de regio waarbij enkele olietankers werden beschadigd en schepen werden vastgehouden.

De strategisch gelegen Straat van Hormuz, die de Indische Oceaan met de Golf verbindt, is een toegangspoort tot grote olievelden en daardoor een vitale plek voor de wereldwijde energievoorziening.