Wie gedwongen binnen zit, kan hier de hele avond mee vullen

Ulgh, de immense verveling bij dat deel van de bevolking dat doet wat het kabinet adviseert: drukte vermijden. Buiten lijkt het inmiddels overál druk (tenminste, in de grote stad) dus daar zit je dan, binnen. Wat biedt de tv dan? Spelen, heel veel – voor het brood moet de kijker zelf zorgen.

Wie ervan houdt, of gewoon echt niks anders te doen heeft, zit op weekdagen vanaf zeven uur gebakken met De Hit Kwis (AVROTROS), een programma dat zich het best laat samenvatten als: een quiz over muziekhitjes. Teams van twee personen moeten zo snel mogelijk op een grote ronde knop met lichtjes drukken – als u denkt aan een quizknop dan is het deze knop – als ze muzikant en titel van het nummer herkennen. 9 to 5 van Dolly Parton, True Colors van Phil Collins, Strani Amori van Laura Pausini. Bij dat laatste nummer vroeg een van de kandidaten zich koortsachtig af welk Duits nummer er toch door de studio schalde.

Het programma is sinds deze maandag dagelijks te zien op een prima tijdsslot, na actualiteitenrubriek EenVandaag en voor het NOS Journaal. Met de eerste aflevering lukte het presentatoren Romy Monteiro en Kees Tol maar net boven de half miljoen kijkers uit te komen. Is dat veel, is dat weinig? Het is in ieder geval een stuk minder dan de programma’s die eerder op dat tijdstip werden uitgezonden en regelmatig tegen de miljoen scoorden: eerst de talkshow M, de afgelopen weken Een huis vol in quarantaine. Tijdens het kijken van De Hit Kwis bekruipt de gedachte: hoe is het nou afgelopen met die Mediawet die een einde wilde maken aan plat amusement op de publieke netten?

Die ene van de Lama’s

Drie zenders verderop, bij RTL 4, staan zes kandidaten tussen plexiglasschermen in een studio zonder publiek maar met het geluid van geklap dat van een bandje moet komen te vertellen waar zij veel vanaf weten. Daar presenteert Ruben Nicolai, die ene van De Lama’s, de quiz Ik weet er alles van! De kandidaten weten veel van één onderwerp. Dennis van videogames, Jan van muziek uit de jaren zestig, Maartje van kinderboeken enzovoorts. De vragen die ze krijgen gaan over hun eigen specialisme, maar ook over die van de anderen. Al snel wordt de kandidaat met de meeste punten de ‘spotspeler’ die zelf de thema’s mag kiezen aan de hand van cryptische plaatjes. Een plaatje met het hakenkruis kondigt bijvoorbeeld een ronde aan waarin de spelers de betekenis van symbolen moeten uitleggen – bedenkelijke keuze. Het is lastiger om het spel uit te leggen dan om de vragen die erin voorkomen te beantwoorden. En dan toch een half uur lang blijven kijken en met verhoogde hartslag de finale kijken, maandenlang binnen zitten verlaagt de drempel voor wat spannend is drastisch.

Later op de avond weer drie zenders terug naar De S.P.E.L.show (BNNVARA), een quiz over taalkennis waarbij de hersenen af en toe nog daadwerkelijk aan het werk worden gezet. Geleerd: de uitdrukking ‘iemand de voeten spoelen’ betekent iemand in zee verdrinken. Kan ooit van pas komen.

Vlak voor aanvang van de quiz, na het reclameblok, werd er nog reclame gemaakt voor een ándere NPO-spelshow: Quiz met ballen (BNNVARA), gepresenteerd door Frank Evenblij. Diezelfde Frank Evenblij was dinsdag een van de kandidaten in De S.P.E.L.show. Jawel, de NPO laat zich soms het best vangen in een oneindigheidsteken. Om het cirkeltje dan maar rond te maken: dat was ook een van de symbolen die geraden moest worden bij Ik weet er alles van!.

Lamyae Aharouay vervangt deze week Arjen Fortuin.