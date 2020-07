Griekenland gaat 1,4 miljard euro uitkeren aan misgelopen pensioen

Griekenland gaat dit jaar 1,4 miljard euro uitkeren aan gepensioneerden die in de nasleep van de financiële crisis inkomen zijn misgelopen. In totaal krijgen zo’n twee miljoen Grieken geld van de overheid, zei premier Kyriakos Mitsotakis woensdag volgens persbureau Reuters.

Zijn kabinet geeft daarmee navolging aan een recente beslissing van de Griekse Hoge Raad. Die bepaalde twee weken geleden dat de vorige regering in 2015-2016 ten onrechte gekort heeft op een deel van de pensioenen.

De gedwongen uitbetaling zal verder druk zetten op de Griekse staatskas, die het al zwaar te verduren heeft door de coronacrisis. „Deze kostenpost dwingt ons tot de limieten van de fiscale mogelijkheden van dit land”, zei de conservatieve premier Mitsotakis.

10 procent krimp

De Griekse economie zal dit jaar naar verwachting 10 procent krimpen. De economie kreeg dit voorjaar onder meer een klap omdat het land tijdelijk in lockdown ging om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bovendien verliest Griekenland dit jaar veel inkomsten omdat het toerisme voor een groot deel stil ligt, terwijl dit een van de belangrijkste industrieën van het Zuid-Europese land is.

Door de financiële crisis in de jaren na 2008 werd Griekenland gedwongen om in te stemmen met drie financiële noodpaketten van de Eurozone en het IMF. Een van de voorwaarden was dat het land zou snijden in de pensioenen, om de staatsuitgaven terug te dringen. Griekenland heeft in verhouding met zijn bbp nog altijd de grootste staatsschuld binnen de Eurozone.

Lees ook: Het EU-herstelfonds wordt nog in elkaar gezet, maar nu al zijn velen ontevreden