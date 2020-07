CNN-oprichter Reese Schonfeld overleden (88)

De Amerikaan Reese Schonfeld, die begin 1980 medeoprichter was van nieuwszender CNN, is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, meldt CNN dinsdag. Het was de eerste zender ter wereld die 24 uur per dag nieuws bracht.

Schonfeld begon de nieuwszender samen met Ted Turner op 1 juni 1980. „Het was Teds geld, maar Reese’s visie”, schreef auteur Lisa Napoli recentelijk in een boek over de oprichting van CNN. De samenwerking tussen de twee was echter van korte duur. Schonfeld werd in 1982 weggestuurd bij CNN door Turner.

In de jaren die volgden bleef Schonfeld actief in de mediawereld. Hij richtte News12 op, de eerste lokale 24-uurs-nieuwszender in Long Island. In 1993 richtte Schonfeld Food Network op, een zender met programma’s over eten en koken.

‘Me and Ted against the world’

In 2001 schreef Schonfeld zelf een boek over de CNN-affaire, getiteld Me and Ted against the world. Daarin zegt hij: „CNN is nieuwsbron nummer één van de wereld. Zo nu en dan schiet me te binnen dat ik er ook iets mee te maken had, maar voor de wereld is het de verdienste van Ted.” Ook uit Schonfeld in het boek kritiek op de na hem ingeslagen koers van CNN en de moderne, opiniërende media.

Schonfeld overleed dinsdag thuis in New York na een ziekbed. Hij was getrouwd en had zes kinderen.