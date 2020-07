Bondscoaches op non-actief, turnbond wil ‘drastisch optreden’

Gerben Wiersma en Vincent Wevers, de trainers van de nationale turnselectie, zijn op non-actief gesteld, alleen wil de gymnastiekbond KNGU dat op juridische gronden niet zo gezegd hebben. Formeel heet de maatregel: per direct stopzetting van het topsportprogramma vrouwenturnen. De consequentie is dat Wiersma en Wevers hun werk als bondscoach niet langer kunnen verrichten.

Bestuur en directie van de turnbond riepen woensdag op nationaal sportcentrum Papendal Wiersma en Wevers ter verantwoording, nadat oud-turnster Joy Goedkoop hen in Studio Sport van grensoverschrijdend gedrag had beschuldigd. Goedkoop betichtte Wevers, naast mentale intimidatie, van slaan en schoppen in de periode dat ze onder hem trainde bij de club TON in Oldenzaal. Na haar overgang naar Heerenveen kwam Goedkoop onder de hoede van Wiersma, die haar fysiek niet heeft mishandeld, maar wel mentaal zou hebben beschadigd.

Goedkoops aantijgingen passen in een reeks misstanden in de turnsport waarover diverse slachtoffers – uitsluitend vrouwen – de KNGU inlichtten, maar die nooit tot consequenties voor aangeklaagde coaches leidden.

Bestuur en directie van de turnbond, die tegenwoordig nadrukkelijk beweren een cultuurverandering na te streven, hebben het er deze keer niet bij laten zitten. Ze begrepen dat na een bekentenis over mishandeling van turnsters van trainer Gerrit Beltman in het Noordhollands Dagblad en een hausse aan nieuwe klachten, passiviteit niet meer geaccepteerd zou worden, en al helemaal niet als het coaches betreft die in dienst van de bond zijn, zoals Wiersma en Wevers.

Instituut Sportrechtspraak

De KNGU wilde op een persconferentie geen details bekendmaken over consequenties voor de arbeidsrelatie met de twee bondscoaches. De beschuldigingen aan hun adres gaat de bond voorleggen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Daaruit moet blijken wat de arbeidsrechtelijke gevolgen voor hen zijn. De bond sprak woensdag al wel uit dat Wiersma en Wevers hun taak dit kalenderjaar niet meer mogen uitoefenen.

Pas na afronding van het onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid in de turnsport, dat de KNGU laat uitvoeren onder leiding van sportjurist Marjan Olfers, wordt beslist of het topsportprogramma voor de turnsters wordt hervat. De uitkomsten worden eind december verwacht.

De maatregel, die in overleg met financier NOC-NSF is genomen, blijft niet beperkt tot een straf voor de bondscoaches, maar heeft vergaande consequenties voor de turnsters uit de nationale selectie. Hun voorbereiding op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio wordt abrupt onderbroken. De centrale trainingen en trainingskampen zijn opgeschort. Technisch directeur Mark Meijer van de bond weet zelfs niet of er in december een vrouwenploeg wordt afgevaardigd naar de EK in Baku.

De turnsters kunnen wel op clubniveau blijven trainer, wat het merendeel van de nationale selectie al doet. Nederlands kampioene Eythora Thorsdottir bijvoorbeeld traint in Hoofddorp onder Patrick Kiens en meldt zich alleen voor centrale trainingen en trainingskampen bij Wiersma en Wevers.

Er ontstaat alleen een probleem voor de vier turnster die in Heerenveen standaard worden getraind door Wevers. Voor de tweeling Sanne en Lieke Wevers, Vera van Pol en Naomi Visser moet snel een oplossing worden gevonden, een taak waar de van vakantie teruggekeerde Meijer acuut mee aan de slag moet.

De KNGU had haar maatregelen graag breder willen doorvoeren. De klachten over trainers blijven niet beperkt tot de twee bondscoaches. Probleem is dat de bond, buiten licentietoewijzing, geen zeggenschap heeft over clubcoaches. Een groep turnouders diende vorig jaar bijvoorbeeld een klacht in over grensoverschrijdend gedrag bij de vereniging Pax in Hoofddorp, waar Kiens de verantwoordelijke trainer is. Het Instituut Sportrechtspraak concludeerde na onderzoek dat er geen sprake was van onacceptabele misstanden.

Bond: ook actie op lokaal niveau

Als gevolg van het toenemende aantal verhalen van gemaltraiteerde turnsters wil de bond dat ook lokaal actie wordt ondernomen. Technisch directeur Meijer gaat komende maanden met de clubs in gesprek en zal aandringen op meer strengheid. De bond mist bevoegdheden om op clubniveau arbeidsrechtelijk in te grijpen, maar wenst dat de nieuwe lijn landelijk gevolgd wordt. „De huidige situatie vraagt om drastische maatregelen, omdat de problemen verder gaan dan die met twee bondcoaches”, zegt Meijer. Wevers en Wiersma waren niet aanwezig, omdat de mededeling kort daarvoor te vers was om adequaat te kunnen reageren, aldus de KNGU. Wiersma liet via een appje weten geen behoefte te hebben om te reageren. Wevers was niet bereikbaar voor commentaar.