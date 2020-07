Apple, Google, Facebook en Amazon staan voor het Amerikaanse Congres

Vandaag getuigen de vier grote techbedrijven - Apple, Google, Facebook en Amazon - voor het Amerikaanse Congres. Ze worden ondervraagd over mogelijk machtsmisbruik in een historische Committee Hearing, een van de weinige manieren waarop deze megabedrijven nog verantwoording afleggen. Voor politici is het een buitenkans om zich in de kijker te spelen, maar voor de topmannen is het een dag om zéér op hun hoede te zijn.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Tessa Colen & Iddo Havinga

Montage: Misja van Waterschoot