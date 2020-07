Aanval op nepschip VS bij oefening Iran

Het is er dan toch van gekomen: de Iraniërs hebben woensdag met raketten een Amerikaans vliegdekschip aangevallen dat binnen hun territoriale wateren in de Straat van Hormuz voer. Alleen betrof het een nepvliegdekschip dat de Iraniërs zelf hadden vervaardigd, tot en met twee rijen nepvliegtuigen toe.

De beschieting maakt deel uit van een grootscheepse militaire oefening van de Iraanse Revolutionaire Garde in de Golf met de codenaam ‘Grote Profeet 14’, die een dag eerder was begonnen. Daarbij werden ook ballistische raketten ingezet, die vanuit ondergrondse lanceerplaatsen werden afgevuurd. Woensdag werden er ook video’s van zulke lanceringen openbaar gemaakt.

De lanceringen werden ook door de Amerikanen op bases in Qatar aan de andere kant van de Golf geregistreerd. Meteen daarop zochten hun militairen tijdelijk schuilkelders op en werden eenheden in verhoogde staat van paraatheid gebracht. De Amerikanen, die de laatste paar jaar een zeer gespannen relatie met Iran hebben gehad, noemden de Iraanse lanceringen naderhand „onverantwoordelijk, roekeloos gedrag”. Iran heeft overigens vaker met zulke nagemaakte Amerikaanse marineschepen geoefend.

Doorbraak lanceerinstallaties

Van dat verwijt van roekeloosheid zullen de Iraniërs niet wakker liggen. De Revolutionaire Garde boekte met die raketlanceringen een belangrijke doorbraak. Niet eerder was het haar gelukt raketten vanuit locaties diep onder de grond af te vuren. „Dat betekent dat zonder conventionele lanceerplatformen te gebruiken, de raketten plotseling uit de grond gieren en hun doelen precies raken”, zei generaal Amir Ali Hajizadeh van de aerospace-afdeling van de Garde trots.

Voor de Iraniërs is dit zeer belangrijk. Hun defensiestrategie hangt goeddeels af van raketten, ook omdat hun land mede door de sancties van de Verenigde Naties maar in beperkte mate wapens uit het buitenland kan betrekken. Tot dusverre werden raketten afgeschoten uit silo’s boven de grond, die veel kwetsbaarder zijn voor aanvallen door vijandelijke vliegtuigen of raketten.

Dat Iran met zijn raketten veel schade kan berokkenen heeft het al herhaaldelijk bewezen. Het meest recent nog in januari van dit jaar met precisie-aanvallen op Amerikaanse bases in Irak ter vergelding van de liquidatie door de VS van de Iraanse generaal Qassem Soleimani en ook in september vorig jaar, naar algemeen wordt aangenomen, met een aanval op Saoedische olie-installaties.

Als zijn raketten echter zouden worden uitgeschakeld, heeft Iran weinig om op terug te vallen. Te meer omdat zijn luchtmacht als zeer verouderd geldt.

Voor de Revolutionaire Garde was dit succes ook belangrijk om zich te revancheren in de ogen van de eigen bevolking en het buitenland. Het was immers ook de Garde die in januari van dit jaar per vergissing een Oekraïens passagiersvliegtuig met 176 inzittende neerschoot kort na het opstijgen van het internationale vliegveld van Teheran. Nadat de autoriteiten deze toedracht aanvankelijk krachtig hadden ontkend, moesten ze enkele dagen later toen er steeds meer bewijzen voor opdoken alsnog toegeven dat een medewerker van de Garde het toestel per ongeluk had neergehaald.

Met dit ballistische machtsvertoon pepert Iran de Amerikanen en de rest van de wereld in dat het desgewenst aan de Straat van Hormuz, waarlangs nog altijd 30 procent van de per schip vervoerde olie in de wereld gaat, harde klappen kan uitdelen. Tot grote vreugde bij de steeds uitdijende groep Iraniërs die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, zal het allemaal niet leiden. Die zouden liever wat meer vlees op tafel zien of wat lagere prijzen in de winkels.