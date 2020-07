120 uur taakstraf voor dodelijke aanrijding Pinkpop

Danny S. heeft 120 uur taakstraf gekregen voor een dodelijke aanrijding tijdens het muziekfestival Pinkpop in 2018. Dat is de uitspraak van de rechtbank in Maastricht woensdag. Ook heeft S. een rijontzegging van zes maanden gekregen.

De 37-jarige S. reed met een busje in de nacht van 18 juni 2018 vier festivalgangers aan die op de Mensheggerweg voor de camping van het festivalterrein zaten. Een 35-jarige man kwam daarbij om het leven, de drie andere slachtoffers raakten zwaargewond. S. stelde in paniek doorgereden te zijn en belde vijf uur later de politie vanuit Amsterdam. Het Openbaar Ministerie had anderhalf jaar celstraf en een rijontzegging van vijf jaar geëist.

De rechtbank oordeelde dat S. niet aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest. Wel had hij langzamer moeten rijden en beter op de weg moeten letten. Volgens de rechtbank verkeerde S. na het ongeval niet in paniek maar was hij „hevig geschrokken”. Omdat S. zich binnen twaalf uur na het ongeval had gemeld, kan hij niet veroordeeld worden voor het verlaten van de plaats van het ongeval. Wel heeft hij de slachtoffers in hulpeloze toestand achtergelaten omdat hij is weggereden en zich niet om hun toestand heeft bekommerd.

Volgens de rechtbank kent het ongeval „louter verliezers”. De drie slachtoffers, die de aanrijding overleefd hebben, hebben nog dagelijks last van hun letsel. S. is in gesprek gegaan met een slachtoffer en sprak tijdens de rechtszaak aanwezige slachtoffers en nabestaanden toe.